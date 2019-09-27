Закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (INF13454, INF13740, INF14491,УГ0000104)

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Закупка МТР для нужд ЯМАЛ СПГ СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (INF13454, INF13740, INF14491,УГ0000104)

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Не указан

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Требования к документации

629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

Ямал СПГ Все закупки и тендеры Ямал СПГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Электроды ОК-46.00 Ø 2,0 мм" Кол-во: 50

"Позиция 2" "Электроды ЦЛ-11; 2,0 мм" Кол-во: 30

"Позиция 3" "Электроды ЦЛ-11; 3,0 мм" Кол-во: 30

"Позиция 4" "Электроды ОЗЛ-8; 2,0 мм" Кол-во: 20

"Позиция 5" "Электроды ОЗЛ-8; 3,0 мм" Кол-во: 20

"Позиция 6" "Электроды МР-3; 4,0 мм" Кол-во: 50

"Позиция 7" "Электроды МР-3; 3,0 мм" Кол-во: 50

"Позиция 8" "Электроды ЛБ-52У; 2,6 мм" Кол-во: 100

"Позиция 9" "Электроды ЛБ-52У; 3,2 мм" Кол-во: 100

"Позиция 10" "Электроды ОК-46.00 Ø 4 мм" Кол-во: 50

"Позиция 11" "Электроды ОК-46.00 Ø 3 мм" Кол-во: 50

"Позиция 12" "Электроды ОК-46.00 Ø 2,5 мм" Кол-во: 50

"Позиция 13" "Электроды ОК-46.00 Ø 2,0 мм" Кол-во: 50

"Позиция 14" "Электроды УОНИ 13/55 Э50А 4,0мм" Кол-во: 50

"Позиция 15" "Электроды УОНИ 13/55 Э50А 3,0мм" Кол-во: 50

"Позиция 16" "Кабель сварочный КГ-25 в исполнении ХЛ" Кол-во: 40

"Позиция 17" "Присадочный пруток ESAB OK Tigrod 12.64 Швеция d 3,2 (5,0кг./1000мм.) с обязательным наличием св-ва об аттестации НАКС" Кол-во: 10

"Позиция 18" "Присадочный пруток ESAB OK Tigrod 12.64 Швеция d 2,4 (5,0кг./1000мм.) с обязательным наличием св-ва об аттестации НАКС" Кол-во: 15

"Позиция 19" "Электроды ОК 74,70; 4,0 мм ESAB Швеция с обязательным наличием св-ва об аттестации НАКС; (В вакуумной упаковке)" Кол-во: 30

"Позиция 20" "Электроды ОК 74,70; 3,2 мм ESAB Швеция с обязательным наличием св-ва об аттестации НАКС; (В вакуумной упаковке)" Кол-во: 20

"Позиция 21" "Электроды ОК 61.35; 2,5 мм ESAB Швеция с обязательным наличием св-ва об аттестации НАКС; AWS A5.4: E308L-15 (В вакуумной упаковке)" Кол-во: 60

"Позиция 22" "Электроды ОК 61.35; 3,2 мм ESAB Швеция с обязательным наличием св-ва об аттестации НАКС; AWS A5.4: E308L-15 (В вакуумной упаковке)" Кол-во: 70

"Позиция 23" "Электроды ОК 61.35; 4,0 мм ESAB Швеция с обязательным наличием св-ва об аттестации НАКС; AWS A5.4: E308L-15 (В вакуумной упаковке)" Кол-во: 70

"Позиция 24" "Противопожарное полотно 1,5 х 2 м толщина 0,6 мм. (ПП-1200)" Кол-во: 5

"Позиция 25" "Огнеустойчивый коврик" Кол-во: 5

"Позиция 26" "Угловая шлифовальная машина (УШМ) MAKITA 9565CV Ø125 мм" Кол-во: 10

"Позиция 27" "Угловая шлифовальная машина (УШМ) MAKITA GA 9030SF01 Ø230 мм" Кол-во: 10

"Позиция 28" "Присадочный пруток ESAB OK Tigrod 12.64 Швеция d 1,6 (5,0кг./1000мм.) с обязательным наличием св-ва об аттестации НАКС" Кол-во: 10

"Позиция 29" "Шланг воздушный на автоматической катушке стойкий к пламени" Кол-во: 3

"Позиция 30" "Комплект игл для 12В (3 мм. "В")" Кол-во: 6

"Позиция 31" "Игольчатый пистолет 12В" Кол-во: 3

"Позиция 32" "Дисковая щетка, жгутовая проволока из нержавеющей стали Ø125х22мм" Кол-во: 100