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    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества АО "РОСКОСМОСБАНК" (ИНН 7727051787 ОГРН 1027739224611): Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества АО "РОСКОСМОСБАНК" (ИНН 7727051787 ОГРН 1027739224611): Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 18:0026.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933198Дата и время окончания срока приема заявок Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)ЭТП ГПБПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933198

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества АО "РОСКОСМОСБАНК" (ИНН 7727051787 ОГРН 1027739224611): Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 13:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора о задатке

    Проект договора купли-продажи

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУКЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АСТА
    Все закупки и тендеры АК АСТА

    Юридический адрес

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКОГО, ДОМ 30, ОФИС 3

    Почтовый адрес

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ70, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКИЙ, ДОМ 30, ОФИС 3

    Контактный телефон

    +7 923 409-90-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ak.asta@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соломенников Григорий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    ЭТП ГПБ

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2019 18:00 GMT +326.09.2019 18:0026.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933198Дата и время окончания срока приема заявок Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)ЭТП ГПБ

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933198Дата окончания срока рассмотрения заявок Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)ЭТП ГПБ

    Дата и время проведения

    27.09.2019 14:0027.09.2019 14:0027.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933198Дата и время проведения Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)ЭТП ГПБ

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2019 16:0027.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933198Подведение итогов не позднее Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)ЭТП ГПБ

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.201927.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933198Подведение итогов не позднее Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)ЭТП ГПБ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)

    Начальная цена

    115 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ЗАДАТОК В РАЗМЕРЕ 5% ОТ НАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА НА Р/С ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ Размер задатка: 6 750 000,00 рублей Получатель: ООО «АК «Аста» ИНН/КПП 7017190842/701701001 р/с 40702810700000005544 в АО «РОСКОСМОСБАНК» г. Москва к/с 30101810200000000904 БИК 044525904

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик (собственник имущества) АО "РОСКОСМОСБАНК" Адрес: 125196, г. Москва, ул. Бутырский Вал, дом 18, строение 2. ИНН 7727051787 КПП 771001001 ОГРН 1027739224611, БИК 044525904Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Победитель торгов либо единственный участник торгов, в случае если торги признаны несостоявшимся в связи с участием менее чем двух участников торгов, обязан в срок не более 10 дней со дня получения проекта Договора, подписать проект Договора и передать его собственнику имущества (АО «РОСКОСМОСБАНК»). Проект договора должен быть направлен победителю торгов, либо единственному участнику торгов, в случае если торги признаны несостоявшимся в связи с участием менее чем двух участников торгов, в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Собственник имущества (АО «РОСКОСМОСБАНК») обязан подписать Договор в срок не более 10 дней после получения проекта Договора, подписанного победителем либо единственным участником торгов.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АК АСТА
    Все закупки и тендеры АК АСТА

    Адрес местонахождения

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКОГО, ДОМ 30, ОФИС 3

    634009, ОБЛ ТОМСКАЯ70, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКИЙ, ДОМ 30, ОФИС 3

    Классификатор ОКПД2

    68.10.14.000

    Услуги по покупке и продаже нежилых зданий и занимаемых ими земельных участков

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущественный комплекс"

    Кол-во: 1

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