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Номер извещения
ГП933198
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества АО "РОСКОСМОСБАНК" (ИНН 7727051787 ОГРН 1027739224611): Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 13:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКОГО, ДОМ 30, ОФИС 3
Почтовый адрес
634009, ОБЛ ТОМСКАЯ70, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКИЙ, ДОМ 30, ОФИС 3
Контактный телефон
+7 923 409-90-80
Факс
--
Адрес электронной почты
ak.asta@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соломенников Григорий Викторович
Место рассмотрения предложений
ЭТП ГПБ
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Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 18:00 GMT +326.09.2019 18:0026.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933198Дата и время окончания срока приема заявок Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)ЭТП ГПБ
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933198Дата окончания срока рассмотрения заявок Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)ЭТП ГПБ
Дата и время проведения
27.09.2019 14:0027.09.2019 14:0027.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933198Дата и время проведения Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)ЭТП ГПБ
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 16:0027.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933198Подведение итогов не позднее Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)ЭТП ГПБ
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.09.201927.09.2019 16:0027.09.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933198Подведение итогов не позднее Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)ЭТП ГПБ
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Санаторий-профилакторий «Приозерный» с детским оздоровительным лагерем «Исток» расположен в Щелковском районе Подмосковья, в черте города Фрязино на берегу живописного озера «Большое» по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Озёрная, д.7, состоит из: имущественного комплекса в составе 52-х объектов, в том числе: земельного участка площадью 28,5989 га, зданий общей площадью 11083 м2, сооружений (ограждения, дороги, площадки, а также кабельные и воздушные электрические, канализационные, водопроводные и тепловые сети)
Начальная цена
115 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ ЗАДАТОК В РАЗМЕРЕ 5% ОТ НАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА НА Р/С ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ Размер задатка: 6 750 000,00 рублей Получатель: ООО «АК «Аста» ИНН/КПП 7017190842/701701001 р/с 40702810700000005544 в АО «РОСКОСМОСБАНК» г. Москва к/с 30101810200000000904 БИК 044525904
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Заказчик (собственник имущества) АО "РОСКОСМОСБАНК" Адрес: 125196, г. Москва, ул. Бутырский Вал, дом 18, строение 2. ИНН 7727051787 КПП 771001001 ОГРН 1027739224611, БИК 044525904Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
634009, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКОГО, ДОМ 30, ОФИС 3
634009, ОБЛ ТОМСКАЯ70, Г ТОМСК, ПЕР ДЕРБЫШЕВСКИЙ, ДОМ 30, ОФИС 3
68.10.14.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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