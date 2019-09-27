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    Главная / Торги / 7603-29-Геленджик-190919(Бетон В25) «Выбор поставщика Бетона марки В25» для объекта строительства «Строительство комплекса береговой и морской инфраструктуры в г. Геленджик»

    7603-29-Геленджик-190919(Бетон В25) «Выбор поставщика Бетона марки В25» для объекта строительства «Строительство комплекса береговой и морской инфраструктуры в г. Геленджик»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 15:3027.09.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933241Дата и время окончания срока приема заявок 7603-29-Геленджик-190919(Бетон В25) «Выбор поставщика Бетона марки В25» для объекта строительства «Строительство комплекса береговой и морской инфраструктуры в г. Геленджик»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933241

    Уникальный номер закупки

    7603 Бетон В25 Геленджик

    Номер закупки

    Наименование закупки

    7603-29-Геленджик-190919(Бетон В25) «Выбор поставщика Бетона марки В25» для объекта строительства «Строительство комплекса береговой и морской инфраструктуры в г. Геленджик»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора (для ознакомления)

    Спецификация (для заполнения)

    Форма Согласие с договором (для заполнения)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 984-72-69

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    t.gorbunova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Таисия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    7603-29-Геленджик-190919(Бетон В25) «Выбор поставщика Бетона марки В25» для объекта строительства «Строительство комплекса береговой и морской инфраструктуры в г. Геленджик»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.09.2019 15:30 GMT +327.09.2019 15:3027.09.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933241Дата и время окончания срока приема заявок 7603-29-Геленджик-190919(Бетон В25) «Выбор поставщика Бетона марки В25» для объекта строительства «Строительство комплекса береговой и морской инфраструктуры в г. Геленджик»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2019 15:3027.09.2019 15:3027.09.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933241Дата и время вскрытия заявок 7603-29-Геленджик-190919(Бетон В25) «Выбор поставщика Бетона марки В25» для объекта строительства «Строительство комплекса береговой и морской инфраструктуры в г. Геленджик»Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.11.2019 14:0024.11.2019 14:0024.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933241Подведение итогов не позднее 7603-29-Геленджик-190919(Бетон В25) «Выбор поставщика Бетона марки В25» для объекта строительства «Строительство комплекса береговой и морской инфраструктуры в г. Геленджик»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.11.201924.11.2019 14:0024.11.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933241Подведение итогов не позднее 7603-29-Геленджик-190919(Бетон В25) «Выбор поставщика Бетона марки В25» для объекта строительства «Строительство комплекса береговой и морской инфраструктуры в г. Геленджик»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    7603-29-Геленджик-190919(Бетон В25) «Выбор поставщика Бетона марки В25» для объекта строительства «Строительство комплекса береговой и морской инфраструктуры в г. Геленджик»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии со спецификацией. В случае авансирования на сумму от 1 500 000,00 руб. предоставление банковской гарантии ОБЯЗАТЕЛЬНО. Консультант по техническим вопросам Ицкович Игорь Вадимович, тел. (495) 332-59-90

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Геленджик, Краснодарский край, ул. Портовая д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 14 календарных дней с момента поставки партий бетона. При любых предложенных условиях оплаты, Поставщику необходимо открывать счёт в территориальном отделении Федерального Казначейства
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    23.63

    Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии со спецификацией"

    Кол-во: 0

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