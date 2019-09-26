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Номер извещения
31908322586
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-888: Поставка рыбы, кондитерских изделий, замороженных фруктов и овощей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 279-78-39
Факс
--
Адрес электронной почты
Rishat.Gilmutdinov@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гильмутдинов Ришат Фанисович
Место рассмотрения предложений
Казань
Закупки и тендеры Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
Закупки и тендеры Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения
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Рыба
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908322586Дата и время окончания срока приема заявок Рыба Казань
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908322586Дата и время вскрытия заявок Рыба Казань
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322586Подведение итогов не позднее Рыба Казань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.09.201927.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322586Подведение итогов не позднее Рыба Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рыба
Начальная цена
451 049,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением №2 документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Казань, ул. Н.Ершова, 57ВРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
10.20.13
10.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 72
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 18
Кол-во: 84
Кол-во: 110
Кол-во: 360
Кол-во: 300
Кол-во: 90
Кол-во: 264
Кол-во: 264
Кондитерские изделия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908322586Дата и время окончания срока приема заявок Кондитерские изделия Казань
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908322586Дата и время вскрытия заявок Кондитерские изделия Казань
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322586Подведение итогов не позднее Кондитерские изделия Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кондитерские изделия
Начальная цена
109 738,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением №2 документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Казань, ул. Н.Ершова, 57ВРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
10.72
10.72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 96
Кол-во: 96
Кол-во: 516
Кол-во: 516
Кол-во: 516
Кол-во: 516
Кол-во: 270
Кол-во: 270
Кол-во: 600
Кол-во: 780
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Замороженные фрукты и овощи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908322586Дата и время окончания срока приема заявок Замороженные фрукты и овощи Казань
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908322586Дата и время вскрытия заявок Замороженные фрукты и овощи Казань
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322586Подведение итогов не позднее Замороженные фрукты и овощи Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замороженные фрукты и овощи
Начальная цена
156 998,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением №2 документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Казань, ул. Н.Ершова, 57ВРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
10.39
10.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 120
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