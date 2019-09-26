СП-888: Поставка рыбы, кондитерских изделий, замороженных фруктов и овощей

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар (либо партию Товара) в течение 3 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам указанным в Договоре Условия поставки: Не более 2 календарных дней с даты получения Заявки на поставку соответствующей партии Товара. Договор поставки заключается сроком на 6 месяцев с даты подписания договора