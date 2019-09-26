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    Главная / Торги / СП-888: Поставка рыбы, кондитерских изделий, замороженных фруктов и овощей

    СП-888: Поставка рыбы, кондитерских изделий, замороженных фруктов и овощей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908322586Дата и время окончания срока приема заявок Замороженные фрукты и овощи КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908322586

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    СП-888: Поставка рыбы, кондитерских изделий, замороженных фруктов и овощей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 13:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Информационная карта

    Проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 279-78-39

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Rishat.Gilmutdinov@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гильмутдинов Ришат Фанисович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая

    Закупки и тендеры Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения

    Ключевые слова:

    рыбы

    Список лотов

    Лот 1

    Рыба

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908322586Дата и время окончания срока приема заявок Рыба Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908322586Дата и время вскрытия заявок Рыба Казань

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322586Подведение итогов не позднее Рыба Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.201927.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322586Подведение итогов не позднее Рыба Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рыба

    Начальная цена

    451 049,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением №2 документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Казань, ул. Н.Ершова, 57ВРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар (либо партию Товара) в течение 3 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам указанным в Договоре Условия поставки: Не более 2 календарных дней с даты получения Заявки на поставку соответствующей партии Товара. Договор поставки заключается сроком на 6 месяцев с даты подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    10.20.13

    Рыба мороженая

    Классификатор ОКВЭД2

    10.20.1

    Переработка и консервирование рыбы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крабовые палочки 1000г*6шт"

    Кол-во: 72

    "Позиция 2"

    "Креветки королевские в панцире не менее 40/60 вес 1/4000гр"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Сельдь филе слабосоленая в ведрах 5 кг , потрошеная без головы."

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Филе трески с кожей"

    Кол-во: 70

    "Позиция 5"

    "Филе судака без кожи"

    Кол-во: 70

    "Позиция 6"

    "Филе тилапии без глазури и без кожи."

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Филе Пангасиуса без кожи."

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Филе горбуши с кожей ."

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Форель потрошеная с головой"

    Кол-во: 18

    "Позиция 10"

    "Лосось потрошеный с головой (СЕМГА)"

    Кол-во: 84

    "Позиция 11"

    "Хек тушка потрошеный без головы"

    Кол-во: 110

    "Позиция 12"

    "Треска свежемороженая без головы королевская потрошеная"

    Кол-во: 360

    "Позиция 13"

    "Скумбрия свежемороженая не разделанная с головой"

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "Мойва свежемороженая не разделанная с головой ."

    Кол-во: 90

    "Позиция 15"

    "Минтай потрошеный свежемороженый без головы"

    Кол-во: 264

    "Позиция 16"

    "Горбуша потрошеная без головы."

    Кол-во: 264

    Лот 2

    Кондитерские изделия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908322586Дата и время окончания срока приема заявок Кондитерские изделия Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908322586Дата и время вскрытия заявок Кондитерские изделия Казань

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322586Подведение итогов не позднее Кондитерские изделия Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.201927.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322586Подведение итогов не позднее Кондитерские изделия Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кондитерские изделия

    Начальная цена

    109 738,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением №2 документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Казань, ул. Н.Ершова, 57ВРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар (либо партию Товара) в течение 3 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам указанным в Договоре Условия поставки: Не более 2 календарных дней с даты получения Заявки на поставку соответствующей партии Товара. Договор поставки заключается сроком на 6 месяцев с даты подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    10.72

    Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения

    Классификатор ОКВЭД2

    10.72

    Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тесто Дрожжевое слоеное 500г*16шт"

    Кол-во: 96

    "Позиция 2"

    "Тесто бездрожжевое слоеное 500г*16шт"

    Кол-во: 96

    "Позиция 3"

    "Фаготини сыр/ветчина70г*43шт"

    Кол-во: 516

    "Позиция 4"

    "Фаготини малина 70г*43шт"

    Кол-во: 516

    "Позиция 5"

    "Фаготини клубника 70г43шт"

    Кол-во: 516

    "Позиция 6"

    "Фаготини абрикос 70г*43шт"

    Кол-во: 516

    "Позиция 7"

    "Уголок с творожной начинкой 100г*45шт"

    Кол-во: 270

    "Позиция 8"

    "Турновер с брусничной начинкой 100г*45шт"

    Кол-во: 270

    "Позиция 9"

    "Круассан шоколадный 65г*50шт"

    Кол-во: 600

    "Позиция 10"

    "Круассан сливочный 40г*130шт"

    Кол-во: 780

    "Позиция 11"

    "Круассан 52г*50шт"

    Кол-во: 600

    "Позиция 12"

    "Конвертик с черникой 85г*50шт"

    Кол-во: 600

    "Позиция 13"

    "Конвертик с творогом 85г 50шт"

    Кол-во: 600

    "Позиция 14"

    "Конвертик с вишней 85г 50шт"

    Кол-во: 600

    Лот 3

    Замороженные фрукты и овощи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908322586Дата и время окончания срока приема заявок Замороженные фрукты и овощи Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908322586Дата и время вскрытия заявок Замороженные фрукты и овощи Казань

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322586Подведение итогов не позднее Замороженные фрукты и овощи Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.201927.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322586Подведение итогов не позднее Замороженные фрукты и овощи Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замороженные фрукты и овощи

    Начальная цена

    156 998,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением №2 документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Казань, ул. Н.Ершова, 57ВРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар (либо партию Товара) в течение 3 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам указанным в Договоре Условия поставки: Не более 2 календарных дней с даты получения Заявки на поставку соответствующей партии Товара. Договор поставки заключается сроком на 6 месяцев с даты подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    10.39

    Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    10.39

    Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ягоды нефасованные Черная Смородина 1*10кг"

    Кол-во: 120

    "Позиция 2"

    "Ягоды нефасованные Облепиха дикая 1*10кг"

    Кол-во: 120

    "Позиция 3"

    "Ягоды нефасованные Клюква 1*10кг"

    Кол-во: 120

    "Позиция 4"

    "Ягоды нефасованные Клубника 1*10кг"

    Кол-во: 120

    "Позиция 5"

    "Ягоды нефасованные Вишня б/косточки 1*10кг"

    Кол-во: 120

    "Позиция 6"

    "Овощи нефасованные Шампиньоны резаные 1*10кг"

    Кол-во: 120

    "Позиция 7"

    "Овощи нефасованные Стручковая Фасоль 1*10кг"

    Кол-во: 120

    "Позиция 8"

    "Цветная капуста 1*8,5кг"

    Кол-во: 120

    "Позиция 9"

    "Овощи нефасованные Мексиканская смесь 1*10кг"

    Кол-во: 120

    "Позиция 10"

    "Овощи нефасованные Капуста Брокколи 1*10кг"

    Кол-во: 120

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    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
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    • От 0,5%
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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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