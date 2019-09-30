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    Главная / Торги / Поставка спецодежды на зимний период в 2019-2020 г

    Поставка спецодежды на зимний период в 2019-2020 г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 10:3030.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933193Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды на зимний период в 2019-2020 гСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933193

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды на зимний период в 2019-2020 г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 12:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 323

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    DavidovaYV@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Давыдова Юлия Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды на зимний период в 2019-2020 г

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 10:30 GMT +330.09.2019 10:3030.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933193Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды на зимний период в 2019-2020 гСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2019 10:3030.09.2019 10:3030.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933193Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды на зимний период в 2019-2020 гСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933193Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды на зимний период в 2019-2020 гСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды на зимний период в 2019-2020 г

    Начальная цена

    6 276 293,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Самара, ул. Авроры, д.114АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок оплаты за поставленную продукцию в течение 120 календарных дней, но не ранее чем через 45 календарных дней с даты подписания документов, подтверждающих поставку товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    14.12.11.120

    Костюмы мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    20.09.2019

    Техническое задание

    20.09.2019

    Закупочная документация

    20.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка спецодежды на зимний период в 2019-2020 г"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    24.11.2020 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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