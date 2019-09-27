Открытый конкурс №64 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора подряда на разработку рабочей документации по замене кабельной линии КЛ-6кВ фидера 6 от ПС "МИС" до РНС-4, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908321934 Уникальный номер закупки 64 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс №64 в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора подряда на разработку рабочей документации по замене кабельной линии КЛ-6кВ фидера 6 от ПС "МИС" до РНС-4, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Конкурс 64

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