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    Главная / Торги / СП-891 Поставка телевизионных разъёмов

    СП-891 Поставка телевизионных разъёмов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933232Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телевизионных разъёмовКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933232

    Уникальный номер закупки

    СП-891

    Номер закупки

    Наименование закупки

    СП-891 Поставка телевизионных разъёмов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 14:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Проект договора

    Извещение

    Информационная карта

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-46

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Alsu.Yarullina@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яруллина Алсу Фаридовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Изделия электроустановочные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка телевизионных разъёмов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933232Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телевизионных разъёмовКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933232Дата и время вскрытия заявок Поставка телевизионных разъёмовКазань

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933232Подведение итогов не позднее Поставка телевизионных разъёмовКазань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.201927.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933232Подведение итогов не позднее Поставка телевизионных разъёмовКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка телевизионных разъёмов

    Начальная цена

    268 032,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар (партию Товара) в течение 30 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре. Срок поставки: Не более 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку продукции. Минимальная партия 20шт
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переход Р914 F-TV"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 2"

    "Переход F 818 F female - F female"

    Кол-во: 80000

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