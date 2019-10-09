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Номер извещения
31908321787
Уникальный номер закупки
КО-076-ТМЦ-19
Наименование закупки
КО-076-ТМЦ-19 Поставка приставки измерительной с высоковольтным аппаратом для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 12:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1736
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
g.ulyanovskaya@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ульяновская Г. С.
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
Закупки и тендеры Услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям
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Право заключения договора на поставку приставки измерительной с высоковольтным аппаратом для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 14:00 GMT +309.10.2019 14:0009.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908321787Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку приставки измерительной с высоковольтным аппаратом для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 12:0031.10.2019 12:0031.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321787Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку приставки измерительной с высоковольтным аппаратом для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку приставки измерительной с высоковольтным аппаратом для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Начальная цена
381 899,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31, Центральный складРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
27.33
35.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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