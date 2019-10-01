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Номер извещения
ГП933187
Уникальный номер закупки
840
Наименование закупки
Цветное литье с мех.обработкой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 12:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-18-75
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
a.bokovikov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боковиков Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Цветное литье с мех.обработкой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 15:00 GMT +301.10.2019 15:0001.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933187Дата и время окончания срока приема заявок Цветное литье с мех.обработкойЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.10.2019 15:0030.10.2019 15:0030.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933187Подведение итогов не позднее Цветное литье с мех.обработкойЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Цветное литье с мех.обработкой
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 86
Кол-во: 43
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 104
Кол-во: 52
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 26
Кол-во: 36
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 10
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