Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» Договоров на поставку материалов для выполнения ремонтных работ в 2019 году, а именно: Лот № 1 – поставка модульных ограждений для нужд Филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород; Лот № 2 – поставка модульных ограждений и сетки рабицы для нужд Филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Старая Русса; Лот № 3 – поставка модульного ограждения для нужд Филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908321891 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» Договоров на поставку материалов для выполнения ремонтных работ в 2019 году, а именно: Лот № 1 – поставка модульных ограждений для нужд Филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород; Лот № 2 – поставка модульных ограждений и сетки рабицы для нужд Филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Старая Русса; Лот № 3 – поставка модульного ограждения для нужд Филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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