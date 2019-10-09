Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию универсальной испытательной машины

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: Безналичный расчет. Порядок оплаты: В течение 3 календарных дней с даты подписания Сторонами договора, Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от стоимости Оборудования. Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору на основании счета, полученного от Поставщика в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами договора. В течение 3 календарных дней после подписания Сторонами акта ввода Оборудования в эксплуатацию, Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 70% от стоимости Оборудования. Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору на основании счета, полученного от Поставщика в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта ввода Оборудования в эксплуатацию. Оборудование должно быть поставлено в течение 4х месяцев с даты получения Поставщиком предварительной оплаты. Поставщик выполняет работы по монтажу Оборудования и осуществляет ввод Оборудования в эксплуатацию в течение 10 рабочих дней с даты поставки Оборудования и уведомления о готовности площадки Покупателя к монтажу Оборудования.