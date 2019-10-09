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Номер извещения
31908321813
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию универсальной испытательной машины
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-64-37
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@kbkha.ru
Ф.И.О. контактного лица
Астрединов Виталий Митрофанович
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Испытательная машина
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Испытательная машина
Начальная цена
206 382,34
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
131 754,27 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО КБХА, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
26.51.53.190
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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