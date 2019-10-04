Проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Российские космические системы» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908321658 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Российские космические системы» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ Юридический адрес 111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53, Почтовый адрес 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16 Контактный телефон +7 495 647-42-72 Факс Адрес электронной почты chudinov_oi@spacecorp.ru Ф.И.О. контактного лица Филиппов Дмитрий Александрович Место рассмотрения предложений г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Услуги по проведению финансового аудита Ключевые слова:

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