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Номер извещения
31908321658
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Российские космические системы» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 11:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 647-42-72
Факс
Адрес электронной почты
chudinov_oi@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
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Проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Российские космические системы» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 12:00 GMT +304.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908321658Дата и время окончания срока приема заявок Проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Российские космические системы» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 годаг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 12:4007.10.2019 12:4007.10.2019 12:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908321658Дата и время вскрытия заявок Проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Российские космические системы» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 годаг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 18:0018.10.2019 18:0018.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321658Подведение итогов не позднее Проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Российские космические системы» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 годаг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 18:0018.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321658Подведение итогов не позднее Проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Российские космические системы» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 годаг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Российские космические системы» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
Начальная цена
1 222 020,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
69.20.10.000
69.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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