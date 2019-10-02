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Номер извещения
ГП933185
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закуп комплектующих для пресса валкового ПВ-460 согласно ТЗ для нужд ЗФ ООО «Мечел-Материалы» в сентябре-октябре 2019 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 11:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456203, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Кирова, 6
Почтовый адрес
456203, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Кирова, 6
Контактный телефон
+7 3513 69-71-89
Факс
+7 3513 67-66-27
Адрес электронной почты
marina.chernova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Чернова Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Типовая форма договора поставки (редакция ЗФ ООО "Мечел-Материалы")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 10:00 GMT +302.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933185Дата и время окончания срока приема заявок типовая форма договора поставки (редакция ЗФ ООО "Мечел-Материалы")Златоуст
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 10:0010.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933185Подведение итогов не позднее типовая форма договора поставки (редакция ЗФ ООО "Мечел-Материалы")Златоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Типовая форма договора поставки (редакция ЗФ ООО "Мечел-Материалы")
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ и закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская область, г.Златоуст, ул. Б.А. Ручьева, д.2 (ОГЦ)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗФ ООО МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ
Все закупки и тендеры ЗФ ООО МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ
Адрес местонахождения
456203, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Кирова, 6
25.50.20.110
Документация лота
Кол-во: 2
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