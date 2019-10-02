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    Главная / Торги / Закуп комплектующих для пресса валкового ПВ-460 согласно ТЗ для нужд ЗФ ООО «Мечел-Материалы» в сентябре-октябре 2019 г.

    Закуп комплектующих для пресса валкового ПВ-460 согласно ТЗ для нужд ЗФ ООО «Мечел-Материалы» в сентябре-октябре 2019 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933185Дата и время окончания срока приема заявок типовая форма договора поставки (редакция ЗФ ООО "Мечел-Материалы")ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933185

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп комплектующих для пресса валкового ПВ-460 согласно ТЗ для нужд ЗФ ООО «Мечел-Материалы» в сентябре-октябре 2019 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 11:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор поставки

    ТЗ+чертеж

    закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ- МАТЕРИАЛЫ Златоустовский филиал
    Все закупки и тендеры ЗФ ООО МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ

    Юридический адрес

    456203, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Кирова, 6

    Почтовый адрес

    456203, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Кирова, 6

    Контактный телефон

    +7 3513 69-71-89

    Факс

    +7 3513 67-66-27

    Адрес электронной почты

    marina.chernova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернова Марина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Типовая форма договора поставки (редакция ЗФ ООО "Мечел-Материалы")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 10:00 GMT +302.10.2019 10:0002.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933185Дата и время окончания срока приема заявок типовая форма договора поставки (редакция ЗФ ООО "Мечел-Материалы")Златоуст

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2019 10:0010.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933185Подведение итогов не позднее типовая форма договора поставки (редакция ЗФ ООО "Мечел-Материалы")Златоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933185Подведение итогов не позднее типовая форма договора поставки (редакция ЗФ ООО "Мечел-Материалы")Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Типовая форма договора поставки (редакция ЗФ ООО "Мечел-Материалы")

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ и закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская область, г.Златоуст, ул. Б.А. Ручьева, д.2 (ОГЦ)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель осуществляет оплату стоимости продукции в течение 60 дней с даты получения Покупателем счет-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями НК РФ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗФ ООО МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры ЗФ ООО МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ

    Адрес местонахождения

    456203, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Кирова, 6

    Классификатор ОКПД2

    25.50.20.110

    Услуги по производству металлических изделий непосредственно из металлических порошков путем термической обработки (спекания) или под давлением (прессованием)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор поставки

    20.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шестерня открытой передачи для пресса валкового ПВ-460 согласно Чертежа "

    Кол-во: 2

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