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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Инструменты"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Инструменты"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 11:5901.10.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908326031Дата и время окончания срока приема заявок Инструмент прочий, не включенный в другие группировкиСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908326031

    Уникальный номер закупки

    271058

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Инструменты"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2019 11:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о запросе предложений в электронной форме №271 058.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №271 058.docx

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 271 058 ЛОТ № 1.docx

    Форма Коммерческого предложения № 271 058 ЛОТ № 1.xlsx

    Форма описания поставляемого товара № 271 058 ЛОТ № 1.xlsx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 271 058 ЛОТ № 1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Косенков Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    инструменты

    Список лотов

    Лот 1

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.201907.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908326031Подведение итогов не позднее Инструмент прочий, не включенный в другие группировкиСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Начальная цена

    939 886,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Полотно ножовочное по металлу"

    Кол-во: 350

    "Позиция 3"

    "Отвертка комбинированная"

    Кол-во: 26

    "Позиция 4"

    "Ножовка по металлу 300мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 5"

    "Ножовка по дереву L500мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Ножницы по металлу L260мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 7"

    "Набор отверток"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Набор метчиков и плашек"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Набор ключей шестигранных 9 предметов 1,5-10 PH"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "Набор инструментов"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Кувалда 5 кг омедненная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Ключ трубный рычажный №4 БМ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Ключ разводной D250мм"

    Кол-во: 32

    "Позиция 15"

    "Ключ разводной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Ключ гаечный разводной L375мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Ключ гаечный разводной"

    Кол-во: 34

    "Позиция 18"

    "Заклепочник"

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "Длинногубцы слесарные"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Щипцы для зачистки электропроводов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Плоскогубцы комбинированные 160мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Пистолет термоклеевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Набор слесарных напильников"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Набор гаечных ключей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Кусачки боковые 138мм "

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Резец проходной упорный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Резец резьбовой для наружной резьбы B25xH16xL140мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Резец проходной отогнутый B25хH16хL140мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Резец проходной отогнутый B20хH16хL120мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Резец отрезной B25хH16хL140мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Набор отвёрток 12предметов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Набор для нарезания резьбы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Метчик трубный G1/2дюйма"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Метчик машинно-ручной М20х1.5мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Кувалда 8кг с деревянной ручкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Ножовка по металлу 250-300мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Резец резьбовой для внутренней резьбы B25хH16хL140мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Резец проходной отогнутый B25хH16хL140мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Резец проходной упорный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Резец отрезной H20хB12хL120мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Напильник круглый L300мм №3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Резец резьбовой для наружной резьбы B25xH16xL140мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Ключ гаечный двусторонний"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Набор слесарного инструмента"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Набор слесарно-монтажный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Щетка металлическая 4-рядная"

    Кол-во: 35

    "Позиция 47"

    "Тонкогубцы 120мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Резец резьбовой для внутренней резьбы B25хH16хL140мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 49"

    "Резец расточной для сквозных отверстий B25хH25хL220мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 50"

    "Резец проходной"

    Кол-во: 22

    "Позиция 51"

    "Резец проходной отогнутый B25хH16хL140мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 52"

    "Резец проходной отогнутый B20хH16хL120мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 53"

    "Резец проходной отогнутый"

    Кол-во: 17

    "Позиция 54"

    "Резец подрезной отогнутый B25xH16xL140мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 55"

    "Резец отрезной B25хH16хL140мм"

    Кол-во: 43

    "Позиция 56"

    "Полотно по металлу"

    Кол-во: 152

    "Позиция 57"

    "Полотно ножовочное"

    Кол-во: 162

    "Позиция 58"

    "Плоскогубцы L200мм диэлектрические"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Плоскогубцы L115мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Плашка М8х1.0мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Плашка М6х0,75мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Пистолет для монтажной пены"

    Кол-во: 19

    "Позиция 63"

    "Отвертка крестовая 4.5х80мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Набор отвёрток 12предметов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Набор надфилей 9 предметов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Набор ключей накидных 8-36мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Набор ключей комбинированных 6-22мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Набор для нарезания резьбы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Набор головок торцевых"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Набор напильников"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Молоток слесарный 0.3кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Метчик трубный G3/4дюйма"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Метчик трубный G1/2дюйма"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Метчик машинно-ручной М8х1.25мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Метчик машинно-ручной М6х1мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Метчик машинно-ручной М33х1,5мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Метчик машинно-ручной М20х1.5мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 78"

    "Метчик машинно-ручной М18х1.5мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Метчик машинно-ручной М16х1.5мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Метчик машинно-ручной М14х2.0мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Метчик машинно-ручной М14х1.25мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Метчик машинно-ручной М12х1.75мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Метчик М12х1.5мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Метчик М10х1,0мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Лом-гвоздодер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Кусачки боковые"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Кувалда 8кг с деревянной ручкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Кувалда 6кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 16

    "Позиция 91"

    "Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 92"

    "Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 33

    "Позиция 93"

    "Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 18

    "Позиция 94"

    "Ключ гаечный двусторонний КГД 12х14мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 95"

    "Клупп трубный отдельный 3/4дюйм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Клупп трубный отдельный 1дюйм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Клупп трубный отдельный 1/2дюйм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Клупп трубный отдельный 1 1/4дюйм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Щетка по металлу 5-рядная"

    Кол-во: 27

    "Позиция 100"

    "Бокорезы L200мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Клещи переставные 300мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Бита"

    Кол-во: 32

    "Позиция 103"

    "Плоскогубцы L115мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 104"

    "Топор с деревянной ручкой"

    Кол-во: 7

    "Позиция 105"

    "Топор"

    Кол-во: 7

    "Позиция 106"

    "Сумка для инструментов 460х280х305мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Резец резьбовой для наружной резьбы B25xH20xL140мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "Резец резьбовой для внутренней резьбы B25хH25хL240мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Резец подрезной отогнутый B25xH16xL140мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 110"

    "Полотно ножовочное по металлу"

    Кол-во: 60

    "Позиция 111"

    "Плоскогубцы L200мм с удлиненными губками"

    Кол-во: 70

    "Позиция 112"

    "Пистолет для монтажной пены"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Отвертка крестовая"

    Кол-во: 53

    "Позиция 114"

    "Отвертка индикаторная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Ножовка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Ножовка 450мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 117"

    "Ножницы по металлу L260мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 118"

    "Напильник треугольный с рукояткой L200мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 119"

    "Напильник полукруглый L150мм с деревянной ручкой"

    Кол-во: 11

    "Позиция 120"

    "Напильник плоский L200мм №2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 121"

    "Напильник плоский"

    Кол-во: 5

    "Позиция 122"

    "Напильник круглый L200мм №2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 123"

    "Напильник квадратный 200мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 124"

    "Набор усилинных головок"

    Кол-во: 3

    "Позиция 125"

    "Набор надфилей 160мм без рукояток"

    Кол-во: 6

    "Позиция 126"

    "Набор лерки-метчики"

    Кол-во: 6

    "Позиция 127"

    "Набор ключей комбинированных"

    Кол-во: 5

    "Позиция 128"

    "Набор ключей имбусовых 10-50мм 8шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Набор клуппов трубных"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Молоток слесарный с фибергласовой ручкой 0.5кг"

    Кол-во: 21

    "Позиция 131"

    "Метчик трубный G1/2дюйма"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Лом монтажный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Кувалда 6кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Кувалда 4кг с деревянной ручкой"

    Кол-во: 9

    "Позиция 135"

    "Кувалда 2кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Ключ трубный рычажный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Ключ рожковый 8х10мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "Ключ рожковый 24х27мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Ключ рожковый 17х19мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Ключ рожковый12х13мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 141"

    "Ключ разводной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 142"

    "Ключ разводной"

    Кол-во: 14

    "Позиция 143"

    "Ключ накидной КГН 24х27"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Ключ накидной КГН 19х22"

    Кол-во: 5

    "Позиция 145"

    "Ключ накидной КГН 17х19"

    Кол-во: 5

    "Позиция 146"

    "Ключ газовый c парной рукояткой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Клещи трубные 90град. 70мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Клещи трубные 90град. 60мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Клещи сантехнические 1 1/4дюйм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Клещи переставные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Кейс монтера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Инструмент для натяжения и резки ленты"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Головка торцевая сменная 10мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 154"

    "Гвоздодер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Бокорезы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Ящик для инструмента"

    Кол-во: 14

    "Позиция 157"

    "Ящик для инструмента"

    Кол-во: 34

    "Позиция 158"

    "Щетка по металлу 6-рядная с пластиковой ручкой"

    Кол-во: 40

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