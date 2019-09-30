Выполнение работ по изготовлению, поставке, монтажу и пусконаладке воздушной завесы в цехе 38 (корпус 9) в осях 3-4/В

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за фактически выполненные Работы производится Заказчиком в размере 100% в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления следующих документов: - справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3, подписанной Заказчиком и Подрядчиком с приложением акта выполненных работ по форме №КС-2 (или УПД), подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. - счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст.169 НК РФ; - счета Подрядчика; Оплата выполненных Работ производится единоразово после подписания итогового акта выполненных Работ (поэтапная оплата не предусмотрена). Сроки поставки и доставки товаров: Начало Работ: не позднее 28.10.2019г. Окончание Работ: не позднее 26.11.2019г. с правом досрочного выполнения Работ.