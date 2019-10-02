Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: Безналичный расчет. Порядок оплаты: В течение 3 (трех) календарных дней после подписания Сторонами товарной накладной на товар, Поставщик предоставляет счет на оплату по договору, в размере 100% от стоимости поставленного товара. Покупатель осуществляет оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения счета Поставщика. Поставщик осуществляет поставку в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после подписания сторонами договора.