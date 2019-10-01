Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Инструменты"

Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

Не установлен

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Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

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Требования к документации

432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

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Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Сверло по металлу D6.0хL93/57мм" Кол-во: 3

"Позиция 2" "Сверло по металлу D7хL109мм" Кол-во: 8

"Позиция 3" "Сверло по металлу D10мм" Кол-во: 3

"Позиция 4" "Сверло по бетону D6.0хL100мм" Кол-во: 3

"Позиция 5" "Сверло по бетону D5хL85мм" Кол-во: 3

"Позиция 6" "Набор буров и насадок 5-20мм" Кол-во: 8

"Позиция 7" "Коронка по бетону для перфоратора с патроном SDS-Plus D65мм" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Коронка по бетону" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Бур по бетону для перфоратора с патроном SDS-Plus D6хL110мм" Кол-во: 3

"Позиция 10" "Бур для перфоратора с патроном SDS-plus 12х250х310мм" Кол-во: 3

"Позиция 11" "Бур для перфоратора с патроном SDS-plus 10х250х310мм" Кол-во: 3

"Позиция 12" "Бур для перфоратора с патроном SDS-Max D14хL400мм" Кол-во: 3

"Позиция 13" "Набор сверел по металлу 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5" Кол-во: 35

"Позиция 14" "Бур для перфоратора" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Бур для перфоратора" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Бур удлиненный" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Сверло спиральное с коническим хвостовиком D20мм Р6М6" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Коронка по бетону" Кол-во: 5

"Позиция 19" "Сверло по дереву перовое 40х152мм" Кол-во: 6

"Позиция 20" "Сверло по дереву 60х152мм" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Сверло спиральное с коническим хвостовиком D16.5мм Р6М6" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Сверло спиральное с коническим хвостовиком D16мм Р6М6" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Сверло спиральное с коническим хвостовиком D14.5мм Р6М6" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Патрон сверлильный быстрозажимной для дрели D2.0-13мм М12х1.25мм" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Набор коронок" Кол-во: 6

"Позиция 26" "Набор сверл универсальный" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Набор сверл по металлу от 0.3 до 1.2мм" Кол-во: 6

"Позиция 28" "Набор сверл по дереву 8шт" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Набор сверл по дереву 8шт" Кол-во: 7

"Позиция 30" "Набор сверл по бетону 8 предметов" Кол-во: 7

"Позиция 31" "Набор пилок по металлу для сабельной пилы" Кол-во: 9

"Позиция 32" "Набор коронок биметаллических 14-67мм" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Набор коронок биметаллических 14-67мм" Кол-во: 4

"Позиция 34" "Коронка по бетону для перфоратора с патроном SDS-Max D125мм" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Коронка по бетону для перфоратора с патроном SDS-Plus D40мм" Кол-во: 3

"Позиция 36" "Коронка по бетону" Кол-во: 5

"Позиция 37" "Коронка алмазная 62х450мм" Кол-во: 4

"Позиция 38" "Коронка алмазная 82х450мм" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Бур для перфоратора с патроном SDS-Max D65хL990мм" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Бур для перфоратора D12хL260мм" Кол-во: 10

"Позиция 41" "Бур для перфоратора с патроном SDS-Мах D40хL520мм" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Бур для перфоратора с патроном SDS-max D35хL1200/1320мм" Кол-во: 7

"Позиция 43" "Бур для перфоратора с патроном" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Бур" Кол-во: 4

"Позиция 45" "Бур для перфоратора с патроном SDS-Max D14хL400мм" Кол-во: 4

"Позиция 46" "Бур для перфоратора с патроном SDS-Plus D12хL200/260мм" Кол-во: 3

"Позиция 47" "Бур для перфоратора с патроном SDS-Plus D12хL200/260мм" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Бур для перфоратора с патроном" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Бур для перфоратора с патроном" Кол-во: 7

"Позиция 50" "Бур для перфоратора с патроном" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Бур для перфоратора с патроном" Кол-во: 10

"Позиция 52" "Бур" Кол-во: 4

"Позиция 53" "Сверло по металлу D6,5мм" Кол-во: 8