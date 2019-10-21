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Номер извещения
ГП933181
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по продаже участка площадью 41 800 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
21.09.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Почтовый адрес
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Факс
--
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Земельный участок, площадь участка 41 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом (жилые дома), кадастровый номер: 50:21:0050208:6. Месторасположение: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 15:00 GMT +321.10.2019 15:0021.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933181Дата и время окончания срока приема заявок Земельный участок, площадь участка 41 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом (жилые дома), кадастровый номер: 50:21:0050208:6. Месторасположение: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино. г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.10.2019 17:0022.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933181Дата окончания срока рассмотрения заявок Земельный участок, площадь участка 41 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом (жилые дома), кадастровый номер: 50:21:0050208:6. Месторасположение: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино. г. Москва
Дата и время проведения
23.10.2019 12:0023.10.2019 12:0023.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933181Дата и время проведения Земельный участок, площадь участка 41 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом (жилые дома), кадастровый номер: 50:21:0050208:6. Месторасположение: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино. г. Москва
Подведение итогов не позднее
23.10.2019 17:0023.10.2019 17:0023.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933181Подведение итогов не позднее Земельный участок, площадь участка 41 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом (жилые дома), кадастровый номер: 50:21:0050208:6. Месторасположение: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино. г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.10.201923.10.2019 17:0023.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933181Подведение итогов не позднее Земельный участок, площадь участка 41 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом (жилые дома), кадастровый номер: 50:21:0050208:6. Месторасположение: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино. г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Земельный участок, площадь участка 41 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом (жилые дома), кадастровый номер: 50:21:0050208:6. Месторасположение: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино.
Начальная цена
389 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТ ГРУПП
Все закупки и тендеры СТ ГРУПП
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
70.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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