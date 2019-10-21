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    Главная / Торги / Открытый аукцион по продаже участка площадью 41 800 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

    Открытый аукцион по продаже участка площадью 41 800 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2019 15:0021.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933181Дата и время окончания срока приема заявок Земельный участок, площадь участка 41 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом (жилые дома), кадастровый номер: 50:21:0050208:6. Месторасположение: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино. г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933181

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион по продаже участка площадью 41 800 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.09.2019 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о торгах

    Инструкция по переводу задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    Почтовый адрес

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Контактный телефон

    +7 495 908-82-54

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    info@realstand.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Надежда Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Земельный участок, площадь участка 41 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом (жилые дома), кадастровый номер: 50:21:0050208:6. Месторасположение: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2019 15:00 GMT +321.10.2019 15:0021.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933181Дата и время окончания срока приема заявок Земельный участок, площадь участка 41 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом (жилые дома), кадастровый номер: 50:21:0050208:6. Месторасположение: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино. г. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.10.2019 17:0022.10.2019 17:0022.10.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП933181Дата окончания срока рассмотрения заявок Земельный участок, площадь участка 41 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом (жилые дома), кадастровый номер: 50:21:0050208:6. Месторасположение: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино. г. Москва

    Дата и время проведения

    23.10.2019 12:0023.10.2019 12:0023.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП933181Дата и время проведения Земельный участок, площадь участка 41 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом (жилые дома), кадастровый номер: 50:21:0050208:6. Месторасположение: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино. г. Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.10.2019 17:0023.10.2019 17:0023.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933181Подведение итогов не позднее Земельный участок, площадь участка 41 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом (жилые дома), кадастровый номер: 50:21:0050208:6. Месторасположение: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино. г. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.10.201923.10.2019 17:0023.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933181Подведение итогов не позднее Земельный участок, площадь участка 41 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом (жилые дома), кадастровый номер: 50:21:0050208:6. Месторасположение: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино. г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Земельный участок, площадь участка 41 800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: многоквартирный жилой дом (жилые дома), кадастровый номер: 50:21:0050208:6. Месторасположение: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино.

    Начальная цена

    389 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТ ГРУПП
    Все закупки и тендеры СТ ГРУПП

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311

    107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216

    Классификатор ОКПД2

    70.3

    Услуги по операциям с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Земельный участок, площадь участка 41 800 кв.м., "

    Кол-во: 1

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