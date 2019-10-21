Открытый аукцион по продаже участка площадью 41 800 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП933181 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион по продаже участка площадью 41 800 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, с/о Картинский, в районе дер. Ащерино. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП

Все закупки и тендеры СТ ГРУПП Юридический адрес 192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311 Почтовый адрес 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216 Контактный телефон +7 495 908-82-54 Факс -- Адрес электронной почты info@realstand.ru Ф.И.О. контактного лица Серегина Надежда Юрьевна Место рассмотрения предложений г. Москва Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru