Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия и сроки оплаты: в размере стоимости поставленного оборудования по Договору в течение 30 (тридцати) дней с даты доставки продукции на склад грузополучателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится в российских рублях, исходя из курса ЦБ РФ, установленного на день платежа. Сроки поставки и доставки товаров: Все обязательства Поставщика по поставке товара, должны быть исполнены в течение 14 (Четырнадцати) недель с даты (момента) заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя. Возможна поставка товара партиями, но не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, в котором осуществляется поставка данного товара. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.