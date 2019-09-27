Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

оплата в размере 100% от стоимости продукции производится в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента поставки продукции на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, паспорт на продукцию); - оплата в размере 100% от стоимости выполненных по договору работ по сборке/монтажу производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ и предоставления счета-фактуры. Оплата производится денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Оплата производится денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Сроки поставки и доставки товаров (срок выполнения работ, оказания услуг): все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены до 25.12.2019г. Досрочная поставка разрешается с согласия Покупателя. Согласование даты отгрузки продукции в адрес Покупателя — обязательно. Поставщик должен начать выполнение работ по сборке/монтажу поставленной продукции в течение трех рабочих дней с момента письменного уведомления Покупателем Поставщика о своей готовности к выполнению работ и завершить их выполнение в течение пяти рабочих дней со дня начала выполнения работ.