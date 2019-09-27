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    Главная / Торги / Поставка стеллажа для листового металла

    Поставка стеллажа для листового металла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 06:0027.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908321581Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стеллажа для листового металлаЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908321581

    Уникальный номер закупки

    645/59-ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стеллажа для листового металла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 11:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Мебель прочая

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стеллажа для листового металла

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 16:0004.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321581Подведение итогов не позднее Поставка стеллажа для листового металлаЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стеллажа для листового металла

    Начальная цена

    810 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18, отдел инструмента №59Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в размере 100% от стоимости продукции производится в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента поставки продукции на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, паспорт на продукцию); - оплата в размере 100% от стоимости выполненных по договору работ по сборке/монтажу производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ и предоставления счета-фактуры. Оплата производится денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Оплата производится денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Сроки поставки и доставки товаров (срок выполнения работ, оказания услуг): все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены до 25.12.2019г. Досрочная поставка разрешается с согласия Покупателя. Согласование даты отгрузки продукции в адрес Покупателя — обязательно. Поставщик должен начать выполнение работ по сборке/монтажу поставленной продукции в течение трех рабочих дней с момента письменного уведомления Покупателем Поставщика о своей готовности к выполнению работ и завершить их выполнение в течение пяти рабочих дней со дня начала выполнения работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    31.09.11.120

    Стеллажи, стойки, вешалки металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    31.09

    Производство прочей мебели

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей мебели"

    Кол-во: 2

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