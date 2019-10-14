Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства индивидуальной защиты"

Цена договора и требования к обеспечению

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АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Костюм женский из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для инженерно-технических работников" Кол-во: 3

"Позиция 2" "Куртка мужская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами (тип ИТР)" Кол-во: 9

"Позиция 3" "Костюм женский для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 6

"Позиция 4" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 18

"Позиция 5" "Костюм женский для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 3

"Позиция 6" "Убор головной из АЭС тканей с МВО свойствами" Кол-во: 16

"Позиция 7" "Подшлемник под каску" Кол-во: 26

"Позиция 8" "Халат женский медицинский" Кол-во: 3

"Позиция 9" "Костюм противокислотный" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий" Кол-во: 32

"Позиция 11" "Куртка на утепляющей прокладке" Кол-во: 23

"Позиция 12" "Жилет сигнальный" Кол-во: 279

"Позиция 13" "Белье нательное" Кол-во: 20

"Позиция 14" "Халат мужской/женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий" Кол-во: 10

"Позиция 15" "Костюм женский для рабочих административно-хозяйственных служб" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Халат мужской/женский для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Плащ влагозащитный" Кол-во: 67

"Позиция 18" "Халат для хозяйственных работ женский" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Плащ сигнальный влагозащитный" Кол-во: 13

"Позиция 20" "Костюм женский" Кол-во: 10

"Позиция 21" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 77

"Позиция 22" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 405

"Позиция 23" "Куртка мужская для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 9

"Позиция 24" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 90

"Позиция 25" "Костюм зимний мужской" Кол-во: 8

"Позиция 26" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами тип ИТР" Кол-во: 27

"Позиция 27" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур, от искр и брызг расплавленного металла 1 кл.защиты для эксплуатации в I-II кл.поясе" Кол-во: 9

"Позиция 28" "Костюм мужской для защиты от пониженных температур из АЭС тканей с МВО свойствами для руководителей" Кол-во: 1