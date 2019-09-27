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    Главная / Торги / Поставка шкафа под горючие материалы

    Поставка шкафа под горючие материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.09.2019 06:0027.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908321587Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафа под горючие материалыЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908321587

    Уникальный номер закупки

    646/59-ЗКЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шкафа под горючие материалы

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 11:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Мебель прочая

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шкафа под горючие материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 16:0004.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321587Подведение итогов не позднее Поставка шкафа под горючие материалыЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафа под горючие материалы

    Начальная цена

    4 965,97

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18, отдел инструмента №59Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки поставки и доставки товаров (срок выполнения работ, оказания услуг): до 31.01.2020г. Досрочная поставка разрешается с предварительного письменного согласия Покупателя. Согласование даты отгрузки продукции в адрес Покупателя - обязательно. 100% оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки продукции на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Расчеты производятся в рублях по курсу евро ЦБ РФ на день составления Поставщиком отгрузочной документации в адрес Покупателя (счет-фактура, товарная накладная). Оплата производится денежными средствами на расчетный счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    31.09.11.190

    Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    31.09

    Производство прочей мебели

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей мебели"

    Кол-во: 1

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