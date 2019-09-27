Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки и доставки товаров (срок выполнения работ, оказания услуг): до 31.01.2020г. Досрочная поставка разрешается с предварительного письменного согласия Покупателя. Согласование даты отгрузки продукции в адрес Покупателя - обязательно. 100% оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки продукции на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Расчеты производятся в рублях по курсу евро ЦБ РФ на день составления Поставщиком отгрузочной документации в адрес Покупателя (счет-фактура, товарная накладная). Оплата производится денежными средствами на расчетный счет Поставщика.