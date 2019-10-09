Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей к автотехнике ВАЗ в 2019 году для нужд ПАО СНГЕО

    Поставка запасных частей к автотехнике ВАЗ в 2019 году для нужд ПАО СНГЕО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 10:3009.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автотехнике ВАЗ в 2019 году для нужд ПАО СНГЕОСамараПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933179

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к автотехнике ВАЗ в 2019 году для нужд ПАО СНГЕО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 11:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 323

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    DavidovaYV@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Давыдова Юлия Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к автотехнике ВАЗ в 2019 году для нужд ПАО СНГЕО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2019 10:30 GMT +309.10.2019 10:3009.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автотехнике ВАЗ в 2019 году для нужд ПАО СНГЕОСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2019 10:3009.10.2019 10:3009.10.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933179Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к автотехнике ВАЗ в 2019 году для нужд ПАО СНГЕОСамара

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 15:0018.10.2019 15:0018.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933179Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автотехнике ВАЗ в 2019 году для нужд ПАО СНГЕОСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 15:0018.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933179Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автотехнике ВАЗ в 2019 году для нужд ПАО СНГЕОСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к автотехнике ВАЗ в 2019 году для нужд ПАО СНГЕО

    Начальная цена

    2 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Поставщика в г. Самара и\или Самарской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный товар в течение 120 календарных дней, но не раннее чем через 45 календарных дней с момента подписания товарной накладной Сторонами на основании выставленного Поставщиком счета – фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24.000

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    20.09.2019

    Техническое задание

    20.09.2019

    Закупочная документация

    24.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запасных частей к автотехнике ВАЗ в 2019 году для нужд ПАО СНГЕО"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Редукцион (конкурентный) № 32211032505
    Поставка пассажирского микроавтобуса
    Поставка пассажирского микроавтобуса
    585763
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион (конкурентный)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    3 789 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить