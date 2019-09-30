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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключение договора на поставку кабеля КГЭ-3х35+1х10+1х6 ТУ 16.К73.02-88

    Запрос предложений на право заключение договора на поставку кабеля КГЭ-3х35+1х10+1х6 ТУ 16.К73.02-88

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933178Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право заключение договора на поставку кабеля КГЭ-3х35+1х10+1х6 ТУ 16.К73.02-88КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933178

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключение договора на поставку кабеля КГЭ-3х35+1х10+1х6 ТУ 16.К73.02-88

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 11:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3227

    Факс

    Адрес электронной почты

    Valeriya.Pchelina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пчелина Валерия Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на право заключение договора на поставку кабеля КГЭ-3х35+1х10+1х6 ТУ 16.К73.02-88

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 15:00 GMT +330.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933178Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право заключение договора на поставку кабеля КГЭ-3х35+1х10+1х6 ТУ 16.К73.02-88Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2019 15:0030.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933178Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на право заключение договора на поставку кабеля КГЭ-3х35+1х10+1х6 ТУ 16.К73.02-88Колпино

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2019 16:3021.10.2019 16:3021.10.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933178Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключение договора на поставку кабеля КГЭ-3х35+1х10+1х6 ТУ 16.К73.02-88Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201921.10.2019 16:3021.10.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933178Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключение договора на поставку кабеля КГЭ-3х35+1х10+1х6 ТУ 16.К73.02-88Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на право заключение договора на поставку кабеля КГЭ-3х35+1х10+1х6 ТУ 16.К73.02-88

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    27.32

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещения"

    Кол-во: 0

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