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Номер извещения
31908321308
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка опила для нужд ООО "Поволжье-Ресурс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 11:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606860, Российская Федерация, Нижегородская область, Ветлужский район, д. Афимино, д. 39
Почтовый адрес
606860, Российская Федерация, Нижегородская область, Ветлуга, микрорайон, д.13, пом П-1
Контактный телефон
+7 83150 2-23-50
Факс
Адрес электронной почты
sorokin0611@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сорокин Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
Ветлуга
Закупки и тендеры Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей; шерсть древесная; мука древесная; щепа или стружка древесная
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка опила для нужд ООО "Поволжье-Ресурс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 16:00 GMT +330.09.2019 16:0030.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908321308Дата и время окончания срока приема заявок Поставка опила для нужд ООО "Поволжье-Ресурс"Ветлуга
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 16:0030.09.2019 16:0030.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908321308Дата и время вскрытия заявок Поставка опила для нужд ООО "Поволжье-Ресурс"Ветлуга
Подведение итогов не позднее
01.10.2019 14:3001.10.2019 14:3001.10.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321308Подведение итогов не позднее Поставка опила для нужд ООО "Поволжье-Ресурс"Ветлуга
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка опила для нужд ООО "Поволжье-Ресурс"
Начальная цена
450 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПОВОЛЖЬЕ - РЕСУРС
Все закупки и тендеры ПОВОЛЖЬЕ - РЕСУРС
Адрес местонахождения
606860, Российская Федерация, Нижегородская область, Ветлужский район, д. Афимино, д. 39
606860, Российская Федерация, Нижегородская область, Ветлуга, микрорайон, д.13, пом П-1
16.10.23.120
16.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
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