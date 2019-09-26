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Номер извещения
ГП933180
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка лицензий скрытого субтитрирования Harmonic
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 11:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
Контактный телефон
+7 495 783-30-00 доб. 6707
Факс
+7 495 783-30-01
Адрес электронной почты
aoleksenko@gpm-rtv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Олексенко Александр Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка лицензий скрытого субтитрирования Harmonic
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 18:00 GMT +326.09.2019 18:0026.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933180Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лицензий скрытого субтитрирования HarmonicМосква
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 18:0026.09.2019 18:0026.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933180Дата и время вскрытия заявок Закупка лицензий скрытого субтитрирования HarmonicМосква
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 18:0018.10.2019 18:0018.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933180Подведение итогов не позднее Закупка лицензий скрытого субтитрирования HarmonicМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка лицензий скрытого субтитрирования Harmonic
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва, ул. Трифоновская, 57АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГПМ РТВ"
Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
62.01.29.000
47.43
47.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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