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    Главная / Торги / Закупка лицензий скрытого субтитрирования Harmonic

    Закупка лицензий скрытого субтитрирования Harmonic

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2019 18:0026.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933180Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лицензий скрытого субтитрирования HarmonicМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933180

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка лицензий скрытого субтитрирования Harmonic

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 11:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    ТЗ

    ТЗ в ворде

    Список документов

    Форма КП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00 доб. 6707

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    aoleksenko@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Олексенко Александр Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка лицензий скрытого субтитрирования Harmonic

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2019 18:00 GMT +326.09.2019 18:0026.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933180Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лицензий скрытого субтитрирования HarmonicМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2019 18:0026.09.2019 18:0026.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933180Дата и время вскрытия заявок Закупка лицензий скрытого субтитрирования HarmonicМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 18:0018.10.2019 18:0018.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933180Подведение итогов не позднее Закупка лицензий скрытого субтитрирования HarmonicМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 18:0018.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933180Подведение итогов не позднее Закупка лицензий скрытого субтитрирования HarmonicМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лицензий скрытого субтитрирования Harmonic

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Москва, ул. Трифоновская, 57АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Максимально возможная постоплата. Предпочтительна 100% постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Классификатор ОКПД2

    62.01.29.000

    Оригиналы программного обеспечения прочие

    47.43

    Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах

    47.41

    Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во: 0

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