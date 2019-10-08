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    Главная / Торги / Тендер № 189-Т-2019 на оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"

    Тендер № 189-Т-2019 на оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 21:0008.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933170Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933170

    Уникальный номер закупки

    189-Т-2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тендер № 189-Т-2019 на оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 10:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документы по тендеру

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3353

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Nataliya.Barabash@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барабаш Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 21:00 GMT +308.10.2019 21:0008.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933170Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 21:0008.10.2019 21:0008.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933170Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    14.11.2019 16:0014.11.2019 16:0014.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933170Подведение итогов не позднее Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.11.201914.11.2019 16:0014.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933170Подведение итогов не позднее Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    09.1

    Услуги по добычи нефти и природного газа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ""

    Кол-во: 0

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