Выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности КПМТ для подачи метанола ниже башмака НКТ и вовлечением в работу затрубного пространства в скважинах №№ 281, 283 Юрхаровского НГКМ с подключением к жидкостным фильтрам на линии подачи ВМР скв. №№ 281, 282, 283, 211 ЮНГКМ.