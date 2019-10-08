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Номер извещения
ГП933170
Уникальный номер закупки
189-Т-2019
Наименование закупки
Тендер № 189-Т-2019 на оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 10:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3353
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Nataliya.Barabash@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барабаш Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 21:00 GMT +308.10.2019 21:0008.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933170Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 21:0008.10.2019 21:0008.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933170Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
14.11.2019 16:0014.11.2019 16:0014.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933170Подведение итогов не позднее Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.11.201914.11.2019 16:0014.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933170Подведение итогов не позднее Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по супервайзерскому сопровождению и инженерному контролю за освоением (испытанием), капитальным и текущим ремонтом скважин, ГРП (МСГРП) и работе ГНКТ на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
09.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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