СП-896: Выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизельных электростанций, бензиновых генераторов

Условия договора

Сервисное обслуживание – 82 шт. Ремонт:1 усл. ед. (Ремонт дизельных электростанций, бензиновых генераторов выполняется по заявке Заказчика в случае выхода их из строя) Детально указано в приложении № 2 Документации

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Место выполнения работ сервисного обслуживания, ремонта дизельных электростанций указано в Приложении №2 Документации. Вызов ИСПОЛНИТЕЛЯ на ремонт дизельных электростанций осуществляется путем направления заявки на ремонт в виде письма ИСПОЛНИТЕЛЮ. Место выполнения работ по ремонту бензиновых генераторов выполняется по адресу Исполнителя. Заказчик направляет на ремонт бензиновые генераторы, бензиновые мотопомпы по указанному адресу Исполнителя за свой счет.Рассчитать логистику >