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Номер извещения
31908321761
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-896: Выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизельных электростанций, бензиновых генераторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 12:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 279-78-39
Факс
--
Адрес электронной почты
Rishat.Gilmutdinov@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гильмутдинов Ришат Фанисович
Место рассмотрения предложений
Казань
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Выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизельных электростанций, бензиновых генераторов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 09:00 GMT +326.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908321761Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизельных электростанций, бензиновых генераторов Казань
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 09:0026.09.2019 09:0026.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908321761Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизельных электростанций, бензиновых генераторов Казань
Подведение итогов не позднее
27.09.2019 10:0027.09.2019 10:0027.09.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321761Подведение итогов не позднее Выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизельных электростанций, бензиновых генераторов Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизельных электростанций, бензиновых генераторов
Начальная цена
1 580 606,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сервисное обслуживание – 82 шт. Ремонт:1 усл. ед. (Ремонт дизельных электростанций, бензиновых генераторов выполняется по заявке Заказчика в случае выхода их из строя) Детально указано в приложении № 2 Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ сервисного обслуживания, ремонта дизельных электростанций указано в Приложении №2 Документации. Вызов ИСПОЛНИТЕЛЯ на ремонт дизельных электростанций осуществляется путем направления заявки на ремонт в виде письма ИСПОЛНИТЕЛЮ. Место выполнения работ по ремонту бензиновых генераторов выполняется по адресу Исполнителя. Заказчик направляет на ремонт бензиновые генераторы, бензиновые мотопомпы по указанному адресу Исполнителя за свой счет.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
33.14
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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