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Номер извещения
31908321203
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание транспортных услуг по перевозке буровой установки Boyles C6 для нужд АО «Сибирское ПГО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 10:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
Почтовый адрес
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
Контактный телефон
+7 391 201-87-60
Факс
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Адрес электронной почты
KovalevaID@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалева И. Д.
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание транспортных услуг по перевозке буровой установки Boiles C6 по маршруту: п.Сушь (Республика Тыва, Пий-Хемский район) - п.Есаулово (Березовский район) - п.Высокогорский (Енисейский район)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.201920.09.2019 11:3020.09.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321203Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг по перевозке буровой установки Boiles C6 по маршруту: п.Сушь (Республика Тыва, Пий-Хемский район) - п.Есаулово (Березовский район) - п.Высокогорский (Енисейский район)Красноярск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг по перевозке буровой установки Boiles C6 по маршруту: п.Сушь (Республика Тыва, Пий-Хемский район) - п.Есаулово (Березовский район) - п.Высокогорский (Енисейский район)
Начальная цена
287 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 рейса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Маршрут: 1. Участок Кызыкчадрский, Республика Тува, Пий-Хемский кожуун, с. Сушь - Красноярский край, Березовский р-н, с. Есаулово, 845 км – 1 рейс. 2. Красноярский край, Березовский р-н, с. Есаулово - Морянихинская площадь, Красноярский край, Енисейский р-н, с.Высокогорское, 445 км – 1 рейс.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИБИРСКОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО
Адрес местонахождения
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1062
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