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Номер извещения
ГП933165
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ангар для ремонта ТС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 10:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 300
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
BochkovskayaTG@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочковская Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ангар для ремонта ТС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 10:30 GMT +330.09.2019 10:3030.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933165Дата и время окончания срока приема заявок Ангар для ремонта ТССамара
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 10:3030.09.2019 10:3030.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933165Дата и время вскрытия заявок Ангар для ремонта ТССамара
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ангар для ремонта ТС
Начальная цена
6 093 996,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Прописано в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка до п. Салым, Сургутского района, ХМАО и монтаж по месту установки осуществляется силами и за счет ПоставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
43.99.70.000
Документация лота
Кол-во: 0
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