Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок оплаты за поставленную продукцию не ранее 30(тридцати) календарных дней, с даты подписания документов подтверждающих поставку товара и выполненные работы по установке и вводу в эксплуатацию