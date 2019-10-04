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    Главная / Торги / Конкурентный отбор на поставку горюче-смазочных материалов в 2020 году проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО "РВК-Центр", ООО "РВК-Воронеж", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Оренбург Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал", АО "ОмскВодоканал", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ".

    Конкурентный отбор на поставку горюче-смазочных материалов в 2020 году проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО "РВК-Центр", ООО "РВК-Воронеж", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Оренбург Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал", АО "ОмскВодоканал", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908321987Дата и время окончания срока приема заявок Конкурентный отбор на поставку горюче-смазочных материалов в 2020 году проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО "РВК-Центр", ООО "РВК-Воронеж", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Оренбург Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал", АО "ОмскВодоканал", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908321987

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор на поставку горюче-смазочных материалов в 2020 году проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО "РВК-Центр", ООО "РВК-Воронеж", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Оренбург Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал", АО "ОмскВодоканал", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 12:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№72-2019_от_20.11.2019_вопрос_8.2.pdf

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№21-2020_от_01.04.2020_вопрос_8.4.pdf

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№30-2020_от_15.05.2020_вопрос_8.5.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11 доб. 1129

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    d.popov@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попов Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Конкурентный отбор на поставку горюче-смазочных материалов в 2020 году проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО "РВК-Центр", ООО "РВК-Воронеж", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Оренбург Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал", АО "ОмскВодоканал", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 12:00 GMT +304.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908321987Дата и время окончания срока приема заявок Конкурентный отбор на поставку горюче-смазочных материалов в 2020 году проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО "РВК-Центр", ООО "РВК-Воронеж", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Оренбург Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал", АО "ОмскВодоканал", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ".Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.11.2019 12:0022.11.2019 12:0022.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321987Подведение итогов не позднее Конкурентный отбор на поставку горюче-смазочных материалов в 2020 году проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО "РВК-Центр", ООО "РВК-Воронеж", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Оренбург Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал", АО "ОмскВодоканал", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ".Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.11.201922.11.2019 12:0022.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321987Подведение итогов не позднее Конкурентный отбор на поставку горюче-смазочных материалов в 2020 году проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО "РВК-Центр", ООО "РВК-Воронеж", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Оренбург Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал", АО "ОмскВодоканал", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Конкурентный отбор на поставку горюче-смазочных материалов в 2020 году проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО "РВК-Центр", ООО "РВК-Воронеж", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Оренбург Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал", АО "ОмскВодоканал", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ".

    Начальная цена

    254 305 103,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    -

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    46.71

    Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/509847/name/5dd7d86181c234.91574167

    07.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/619694/name/5e8c35416c5167.38272380

    07.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/654026/name/5ece5852261cb8.12839305

    27.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензин АИ-95"

    Кол-во: 4200

    "Позиция 2"

    "Бензин АИ-92"

    Кол-во: 108500

    "Позиция 3"

    "Дизельное топливо летнее/зимнее"

    Кол-во: 13894

    "Позиция 4"

    "Бензин АИ-92"

    Кол-во: 2872

    "Позиция 5"

    "Дизельное топливо летнее/зимнее"

    Кол-во: 10053

    "Позиция 6"

    "Бензин АИ-92"

    Кол-во: 2872

    "Позиция 7"

    "Дизельное топливо летнее/зимнее"

    Кол-во: 1105683

    "Позиция 8"

    "Бензин АИ-95"

    Кол-во: 52290

    "Позиция 9"

    "Бензин АИ-92"

    Кол-во: 290380

    "Позиция 10"

    "Дизельное топливо летнее/зимнее"

    Кол-во: 734691

    "Позиция 11"

    "Бензин АИ-95"

    Кол-во: 13569

    "Позиция 12"

    "Бензин АИ-92"

    Кол-во: 338998

    "Позиция 13"

    "Дизельное топливо летнее/зимнее"

    Кол-во: 546090

    "Позиция 14"

    "Бензин АИ-95"

    Кол-во: 21456

    "Позиция 15"

    "Бензин АИ-92"

    Кол-во: 74892

    "Позиция 16"

    "Дизельное топливо летнее/зимнее"

    Кол-во: 755600

    "Позиция 17"

    "Бензин АИ-92"

    Кол-во: 382400

    "Позиция 18"

    "Дизельное топливо летнее/зимнее"

    Кол-во: 383478

    "Позиция 19"

    "Бензин АИ-95"

    Кол-во: 14438

    "Позиция 20"

    "Дизельное топливо летнее/зимнее"

    Кол-во: 643000

    "Позиция 21"

    "Дизельное топливо летнее/зимнее"

    Кол-во: 388000

    "Позиция 22"

    "Бензин АИ-95"

    Кол-во: 23000

    "Позиция 23"

    "Бензин АИ-92"

    Кол-во: 508000

    "Позиция 24"

    "Бензин АИ-92"

    Кол-во: 59842

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