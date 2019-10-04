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Номер извещения
31908321987
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор на поставку горюче-смазочных материалов в 2020 году проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО "РВК-Центр", ООО "РВК-Воронеж", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Оренбург Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал", АО "ОмскВодоканал", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 12:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 1129
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
d.popov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попов Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Конкурентный отбор на поставку горюче-смазочных материалов в 2020 году проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО "РВК-Центр", ООО "РВК-Воронеж", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Оренбург Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал", АО "ОмскВодоканал", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 12:00 GMT +304.10.2019 12:0004.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908321987Дата и время окончания срока приема заявок Конкурентный отбор на поставку горюче-смазочных материалов в 2020 году проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО "РВК-Центр", ООО "РВК-Воронеж", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Оренбург Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал", АО "ОмскВодоканал", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ".Москва
Подведение итогов не позднее
22.11.2019 12:0022.11.2019 12:0022.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321987Подведение итогов не позднее Конкурентный отбор на поставку горюче-смазочных материалов в 2020 году проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО "РВК-Центр", ООО "РВК-Воронеж", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Оренбург Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал", АО "ОмскВодоканал", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ".Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.11.201922.11.2019 12:0022.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321987Подведение итогов не позднее Конкурентный отбор на поставку горюче-смазочных материалов в 2020 году проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО "РВК-Центр", ООО "РВК-Воронеж", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Оренбург Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал", АО "ОмскВодоканал", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Конкурентный отбор на поставку горюче-смазочных материалов в 2020 году проводимом Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд ООО "РВК-Центр", ООО "РВК-Воронеж", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Оренбург Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал", АО "ОмскВодоканал", ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ".
Начальная цена
254 305 103,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
46.71
46.71
Документация лота
Кол-во: 4200
Кол-во: 108500
Кол-во: 13894
Кол-во: 2872
Кол-во: 10053
Кол-во: 2872
Кол-во: 1105683
Кол-во: 52290
Кол-во: 290380
Кол-во: 734691
Кол-во: 13569
Кол-во: 338998
Кол-во: 546090
Кол-во: 21456
Кол-во: 74892
Кол-во: 755600
Кол-во: 382400
Кол-во: 383478
Кол-во: 14438
Кол-во: 643000
Кол-во: 388000
Кол-во: 23000
Кол-во: 508000
Кол-во: 59842
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