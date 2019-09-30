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Номер извещения
31908321185
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению поверки акустико – эмиссионного измерительного комплекса A-Line32D (сер. № 324-24-07) и преобразователей акустической эмиссии типа GT – 200
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 10:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-84-45
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
A.Orlova@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Анна Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Оказание услуг по проведению поверки акустико – эмиссионного измерительного комплекса A-Line32D (сер. № 324-24-07) и преобразователей акустической эмиссии типа GT – 200
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 09:00 GMT +330.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908321185Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению поверки акустико – эмиссионного измерительного комплекса A-Line32D (сер. № 324-24-07) и преобразователей акустической эмиссии типа GT – 200Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 09:0030.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908321185Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению поверки акустико – эмиссионного измерительного комплекса A-Line32D (сер. № 324-24-07) и преобразователей акустической эмиссии типа GT – 200Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.10.201907.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321185Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению поверки акустико – эмиссионного измерительного комплекса A-Line32D (сер. № 324-24-07) и преобразователей акустической эмиссии типа GT – 200Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению поверки акустико – эмиссионного измерительного комплекса A-Line32D (сер. № 324-24-07) и преобразователей акустической эмиссии типа GT – 200
Начальная цена
171 681,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 9 документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 9 документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
71.12.40.120
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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