Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуги поддержки 3-й линии сопровождения Единой цифровой платформы взимания платы на сети дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908321326 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуги поддержки 3-й линии сопровождения Единой цифровой платформы взимания платы на сети дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП Юридический адрес 127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6 Почтовый адрес 127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6 Контактный телефон +7 495 727-11-95 доб. 5910 Факс {} Адрес электронной почты avtodorzakupki@gmail.com Ф.И.О. контактного лица Беззубик Алексей Владимирович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Услуги по управлению компьютерным оборудованием Ключевые слова:

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