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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуги поддержки 3-й линии сопровождения Единой цифровой платформы взимания платы на сети дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуги поддержки 3-й линии сопровождения Единой цифровой платформы взимания платы на сети дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908321326Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги поддержки 3-й линии сопровождения Единой цифровой платформы взимания платы на сети дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908321326

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуги поддержки 3-й линии сопровождения Единой цифровой платформы взимания платы на сети дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 11:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация о Конкурсе

    Приложение №1 к Документации о Конкурсе Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5910

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupki@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Беззубик Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по управлению компьютерным оборудованием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуги поддержки 3-й линии сопровождения Единой цифровой платформы взимания платы на сети дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 23:5931.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321326Подведение итогов не позднее Оказание услуги поддержки 3-й линии сопровождения Единой цифровой платформы взимания платы на сети дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуги поддержки 3-й линии сопровождения Единой цифровой платформы взимания платы на сети дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги»

    Начальная цена

    22 220 288,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    444 405,76 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением и Документацией о Конкурсе

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением и Документацией о КонкурсеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением и Документацией о Конкурсе
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВТОДОР - ТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры АО АВТОДОР - ТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Успенский переулок, дом 10, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    62.03.12.130

    Услуги по сопровождению компьютерных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    62.03

    Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по управлению компьютерным оборудованием"

    Кол-во: 1

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