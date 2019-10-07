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Номер извещения
31908321326
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуги поддержки 3-й линии сопровождения Единой цифровой платформы взимания платы на сети дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 11:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5910
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupki@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Беззубик Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуги поддержки 3-й линии сопровождения Единой цифровой платформы взимания платы на сети дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201931.10.2019 23:5931.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321326Подведение итогов не позднее Оказание услуги поддержки 3-й линии сопровождения Единой цифровой платформы взимания платы на сети дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуги поддержки 3-й линии сопровождения Единой цифровой платформы взимания платы на сети дорог Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
Начальная цена
22 220 288,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
444 405,76 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Извещением и Документацией о Конкурсе
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Извещением и Документацией о КонкурсеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВТОДОР - ТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры АО АВТОДОР - ТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Успенский переулок, дом 10, строение 1
62.03.12.130
62.03
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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