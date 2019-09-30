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Номер извещения
31908321181
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПРИОБРЕТЕНИЕ МУФТЫ СТУПЕНЧАТОГО ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ НА ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СКВАЖИНЕ ЧАМБЭНСКАЯ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 10:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
Почтовый адрес
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
Контактный телефон
+7 4852 72-56-56
Факс
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Адрес электронной почты
NovichkovaNS@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новичкова Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ярославль
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка муфты ступенчатого цементирования на скв. Чамбэнскую
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка муфты ступенчатого цементирования на скв. Чамбэнскую
Начальная цена
1 797 240,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией и Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документацией и Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПЦ НЕДРА
Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА
Адрес местонахождения
150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38
32.99
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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