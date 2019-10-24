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Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества - автотранспорт (4 ед.). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк»
Категория
Аукцион
Номер извещения
ГП933166
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью Газпром геологоразведка
Предмет договора
Автомобиль УАЗ 220695, инв. номер 00000208, гос.номер О875УК 42
Начальная цена
52800.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
20-09-2019 10:47 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.10.2019 18:00
Дата и время проведения
25.10.2019 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
Описание имущества (объекта) характеристики
Форма собственности имущества
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью Газпром геологоразведка
Юридический адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
l.leppik@ggr.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3452 54-09-56
Адрес местонахождения продавца/инициатора
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Требования, предъявляемые к Участнику
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества - автотранспорт (4 ед.). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк»
Категория
Аукцион
Номер извещения
ГП933166
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью Газпром геологоразведка
Предмет договора
Автомобиль УАЗ 220695, инв. номер 00000243, гос.номер А003АО 142
Начальная цена
74400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
20-09-2019 10:47 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.10.2019 18:00
Дата и время проведения
25.10.2019 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
Описание имущества (объекта) характеристики
Форма собственности имущества
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью Газпром геологоразведка
Юридический адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
l.leppik@ggr.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3452 54-09-56
Адрес местонахождения продавца/инициатора
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Требования, предъявляемые к Участнику
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества - автотранспорт (4 ед.). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк»
Категория
Аукцион
Номер извещения
ГП933166
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью Газпром геологоразведка
Предмет договора
Автомобиль УАЗ 220695, инв. номер 00000244, гос.номер А005АО 142
Начальная цена
58800.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
20-09-2019 10:47 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.10.2019 18:00
Дата и время проведения
25.10.2019 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
Описание имущества (объекта) характеристики
Форма собственности имущества
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью Газпром геологоразведка
Юридический адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
l.leppik@ggr.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3452 54-09-56
Адрес местонахождения продавца/инициатора
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Требования, предъявляемые к Участнику
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион на повышение начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества - автотранспорт (4 ед.). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново
Номер извещения
ГП933166
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью Газпром геологоразведка
Предмет договора
Автомобиль УАЗ 220695, инв. номер 00000244, гос.номер А005АО 142
Начальная цена
58800.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
20-09-2019 10:47 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.10.2019 18:00
Дата и время проведения
25.10.2019 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
Описание имущества (объекта) характеристики
Автомобиль УАЗ 220695, инв. номер 00000244, гос.номер А005АО 142, год выпуска 2011, пробег 399900
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью Газпром геологоразведка
Юридический адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
l.leppik@ggr.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3452 54-09-56
Адрес местонахождения продавца/инициатора
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Требования, предъявляемые к Участнику
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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