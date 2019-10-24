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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества - автотранспорт (4 ед.). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк»

    Открытый аукцион на повышение начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества - автотранспорт (4 ед.). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2019 15:0024.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933166Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль УАЗ 220695, инв. номер 00000244, гос.номер А005АО 142МоскваПечать
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    Лот 1
    Лот 2
    Лот 3
    Лот 4

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион на повышение начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества - автотранспорт (4 ед.). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк»

    Категория

    Аукцион

    Номер извещения

    ГП933166

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геологоразведка

    Предмет договора

    Автомобиль УАЗ 220695, инв. номер 00000208, гос.номер О875УК 42

    Начальная цена

    52800.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    20-09-2019 10:47 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.10.2019 18:00

    Дата и время проведения

    25.10.2019 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Форма собственности имущества

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геологоразведка

    Юридический адрес

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    l.leppik@ggr.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 3452 54-09-56

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион на повышение начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества - автотранспорт (4 ед.). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк»

    Категория

    Аукцион

    Номер извещения

    ГП933166

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геологоразведка

    Предмет договора

    Автомобиль УАЗ 220695, инв. номер 00000243, гос.номер А003АО 142

    Начальная цена

    74400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    20-09-2019 10:47 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.10.2019 18:00

    Дата и время проведения

    25.10.2019 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Форма собственности имущества

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геологоразведка

    Юридический адрес

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    l.leppik@ggr.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 3452 54-09-56

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион на повышение начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества - автотранспорт (4 ед.). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк»

    Категория

    Аукцион

    Номер извещения

    ГП933166

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геологоразведка

    Предмет договора

    Автомобиль УАЗ 220695, инв. номер 00000244, гос.номер А005АО 142

    Начальная цена

    58800.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    20-09-2019 10:47 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.10.2019 18:00

    Дата и время проведения

    25.10.2019 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Форма собственности имущества

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геологоразведка

    Юридический адрес

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    l.leppik@ggr.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 3452 54-09-56

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион на повышение начальной цены в электронной форме на право заключения договора купли-продажи движимого имущества - автотранспорт (4 ед.). Собственник: ООО «Газпром добыча Кузнецк»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Кемеровская область, Новокузнецкий район, д. Жерново

    Номер извещения

    ГП933166

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геологоразведка

    Предмет договора

    Автомобиль УАЗ 220695, инв. номер 00000244, гос.номер А005АО 142

    Начальная цена

    58800.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    20-09-2019 10:47 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.10.2019 18:00

    Дата и время проведения

    25.10.2019 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Автомобиль УАЗ 220695, инв. номер 00000244, гос.номер А005АО 142, год выпуска 2011, пробег 399900

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геологоразведка

    Юридический адрес

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Кузнецова Александра Владимировна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    l.leppik@ggr.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 3452 54-09-56

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Лоты:
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    Москва
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    7 596 257
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:47
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 11:00
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