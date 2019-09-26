Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит оплату за Товар в течение 20 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Срок поставки: Не более 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку продукции. Минимальная партия 20шт