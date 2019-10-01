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Номер извещения
31908322505
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-853: Поставка медного кабеля связи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 13:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 279-60-10
Факс
--
Адрес электронной почты
Liliya.Mazitova2@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мазитова Лилия Замиловна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медного кабеля связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908322505Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медного кабеля связи Казань
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908322505Дата и время вскрытия заявок Поставка медного кабеля связи Казань
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908322505Подведение итогов не позднее Поставка медного кабеля связи Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медного кабеля связи
Начальная цена
13 545 419,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации (п. 2.2. информационной карты)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации (п. 2.4 информационной карты)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
27.32.13
27.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 29
Кол-во: 26
Кол-во: 40
Кол-во: 13
Кол-во: 75
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