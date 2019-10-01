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Номер извещения
ГП933167
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-886: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство линий связи (ВОЛС) до ООО "ТАТМИТ Агро" по адресу: Сабинский район, д.Мешабаш, тер.ООО "ТАТМИТ Агро", Объект ТУ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 10:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-45
Факс
--
Адрес электронной почты
Mariya.Bashkirova@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Башкирова Мария Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Казань, ул. Н. Ершова,57
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Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство линий связи (ВОЛС) до ООО "ТАТМИТ Агро" по адресу: Сабинский район, д.Мешабаш, тер.ООО "ТАТМИТ Агро", Объект ТУ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933167Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство линий связи (ВОЛС) до ООО "ТАТМИТ Агро" по адресу: Сабинский район, д.Мешабаш, тер.ООО "ТАТМИТ Агро", Объект ТУ»г. Казань, ул. Н. Ершова,57
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2019 09:0001.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933167Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство линий связи (ВОЛС) до ООО "ТАТМИТ Агро" по адресу: Сабинский район, д.Мешабаш, тер.ООО "ТАТМИТ Агро", Объект ТУ»г. Казань, ул. Н. Ершова,57
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933167Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство линий связи (ВОЛС) до ООО "ТАТМИТ Агро" по адресу: Сабинский район, д.Мешабаш, тер.ООО "ТАТМИТ Агро", Объект ТУ»г. Казань, ул. Н. Ершова,57
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.10.201904.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933167Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство линий связи (ВОЛС) до ООО "ТАТМИТ Агро" по адресу: Сабинский район, д.Мешабаш, тер.ООО "ТАТМИТ Агро", Объект ТУ»г. Казань, ул. Н. Ершова,57
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство линий связи (ВОЛС) до ООО "ТАТМИТ Агро" по адресу: Сабинский район, д.Мешабаш, тер.ООО "ТАТМИТ Агро", Объект ТУ»
Начальная цена
211 096,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации (п. 2.2 информационной карты)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации (п. 2.4 информационной карты)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
42.22.22.110
42.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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