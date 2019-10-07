Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка нефтегазового оборудования

    Поставка нефтегазового оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933173Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтегазового оборудованияСаратовПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933173

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка нефтегазового оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 10:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    прил.2 - инструкция претендента

    прил.2а - заявка на участие в тендере

    прил.2б - квалификационная анкета претендента

    прил.2в - форма доверенности

    Договор поставки

    Приложение к договору

    Опросный лист насос конденсатосборника факельного сепаратора

    Опросный лист насос Н-3 для дренажной емкости

    Опросный лист сепаратора КСУ-12

    Опросный лист факельная установка ФНД

    Опросный лист факельные сепараторы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ
    Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Почтовый адрес

    410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42

    Контактный телефон

    +7 8452 54-83-53

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппенко Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка нефтегазового оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 11:00 GMT +307.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933173Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтегазового оборудованияСаратов

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 15:0030.11.2019 15:0030.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933173Подведение итогов не позднее Поставка нефтегазового оборудованияСаратов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 15:0030.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933173Подведение итогов не позднее Поставка нефтегазового оборудованияСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нефтегазового оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка нефтегазового оборудования: 1. Факельная установка - 1 шт. 2. Факельный сепаратор - 2 шт. 3. Насос конденсатосборника - 1 шт. 4. Нефтегазовый сепаратор КСУ - 1шт. 5. Насос Н-3 - 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Центральный пункт сбора Западно-Гурьяновского месторождения 17км северо-восточнее с.Тарлыковка Ровенского района Саратовской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки Товара на склад Покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛУКБЕЛОЙЛ
    Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ

    Адрес местонахождения

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42

    Классификатор ОКПД2

    28.99.52.000

    Части прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сепаратор КСУ-1,2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Насос Н-3 для дренажной емкости ЕП-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Насос конденсатосборника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Факельный сепаратор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Факельная установка ФНД"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить