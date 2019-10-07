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Номер извещения
ГП933173
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка нефтегазового оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307
Почтовый адрес
410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42
Контактный телефон
+7 8452 54-83-53
Факс
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Адрес электронной почты
tender@lukbeloil.com
Ф.И.О. контактного лица
Филиппенко Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка нефтегазового оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 11:00 GMT +307.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933173Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтегазового оборудованияСаратов
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 15:0030.11.2019 15:0030.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933173Подведение итогов не позднее Поставка нефтегазового оборудованияСаратов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нефтегазового оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка нефтегазового оборудования: 1. Факельная установка - 1 шт. 2. Факельный сепаратор - 2 шт. 3. Насос конденсатосборника - 1 шт. 4. Нефтегазовый сепаратор КСУ - 1шт. 5. Насос Н-3 - 1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Центральный пункт сбора Западно-Гурьяновского месторождения 17км северо-восточнее с.Тарлыковка Ровенского района Саратовской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛУКБЕЛОЙЛ
Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ
Адрес местонахождения
410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307
410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42
28.99.52.000
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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