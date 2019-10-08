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    Главная / Торги / Закупка абразивного инструмента

    Закупка абразивного инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933169Дата и время окончания срока приема заявок Закупка абразивного инструментаАльметьевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933169

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка абразивного инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 10:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техзадание

    Приложение к техзаданию

    Шаблон договора

    Квалификационная анкета

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Юридический адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Почтовый адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Контактный телефон

    +7 8553 39-33-83 доб. 89872276499

    Факс

    +7 495 981-01-20

    Адрес электронной почты

    Irek.Valiev@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Валиев Ирек Ахметгалиевич

    Место рассмотрения предложений

    Альметьевск

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка абразивного инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933169Дата и время окончания срока приема заявок Закупка абразивного инструментаАльметьевск

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 14:0008.10.2019 14:0008.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933169Дата и время вскрытия заявок Закупка абразивного инструментаАльметьевск

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2019 14:0014.10.2019 14:0014.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933169Подведение итогов не позднее Закупка абразивного инструментаАльметьевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201914.10.2019 14:0014.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933169Подведение итогов не позднее Закупка абразивного инструментаАльметьевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка абразивного инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ежемесячных заявок

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Сургутская, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60-90 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Адрес местонахождения

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Классификатор ОКПД2

    23.91.11.190

    Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкурка шл. тканевая водостойкая 1440х25000 SIC Р60 в метрах квадратных"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Шкурка шл. тканевая водостойкая Р40 (40Н) в метрах квадратных"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Шкурка шл. тканевая водостойкая Р50 (32Н) в метрах квадратных"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Шкурка шл. тканевая водостойкая Р60 (25Н) в метрах квадратных"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Шкурка шл. тканевая водостойкая Р80 (20Н) в метрах квадратных"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Шкурка шл. тканевая водостойкая Р180 (8Н) в метрах квадратных"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Шкурка шл. тканевая водостойкая Р220 (6Н) в метрах квадратных"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Шкурка шл. тканевая водостойкая Р320 4(М50) в метрах квадратных"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Шкурка шл. бумажная водостойкая 230х280мм 12 (Р120)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Шкурка шл. бумажная водостойкая 230х280мм М28 (Р240-Р280)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "Шкурка шл. бумажная водостойкая 230х280мм М40 (Р400-Р500)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "Шкурка шл. бумажная водостойкая 230х280мм М28 (Р600-Р800)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 13"

    "Наконечник алмазный НК-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Карандаш алмазный 3908-0084-1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Надфиль алмазный круглый L-160мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Надфиль алмазный полукруглый L-160мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Надфиль алмазный плоский L-160мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 18"

    "Круг алмазный 12А2-45 150х20х5х32 АС4 80/63"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Круг алмазный 12А2-45 150х10х5х32 АС4 80/63"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Круг отрезной 41 125х2х22 А24-36 О-Т BF"

    Кол-во: 78

    "Позиция 21"

    "Круг отрезной 41 200х1,6х32 14А 90 Т63"

    Кол-во: 52

    "Позиция 22"

    "Круг зачистной 1 180*6*22 А24-36О-Т BF"

    Кол-во: 39

    "Позиция 23"

    "Круг отрезной 41 180х3х22 А24SBF802"

    Кол-во: 52

    "Позиция 24"

    "Круг отрезной 41 200х2,0х32 14А"

    Кол-во: 33

    "Позиция 25"

    "Круг отрезной 41 200х1,0х32 14А"

    Кол-во: 78

    "Позиция 26"

    "Круг отрезной 41 200х0,6х32 14А"

    Кол-во: 33

    "Позиция 27"

    "Круг отрезной 41 400х4х32 А(14А) 24-26 О-Т ВР"

    Кол-во: 1905

    "Позиция 28"

    "Круг шлиф. 1 600х63х305 14А 80-125 БУ 50М/С СТ"

    Кол-во: 174

    "Позиция 29"

    "Круг шлиф. 1 500х100х305 25А 25(60) СТ(О, Р), СМ (К, L)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Круг шлиф. 1 450х100х203 25А 25(60) СТ(О, Р), СМ (К, L)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Круг шлиф. 1 300х40х76 25А 25(60) СТ(О, Р), СМ (К, L)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Круг шлиф. 1 150х20х32 63-64С 25(60) СТ(О, Р), СМ (К, L)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "Круг шлиф. 1 600х63х305 63-64С 25(60) СТ(О, Р), СМ(К, L)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Круг шлиф. 1 600х63х305 25А 25(60) СТ(О, Р), СМ (К, L)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 35"

    "Круг шлиф. 1 450х63х203 25А 25(60) СТ(О, Р), СМ (К, L)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 36"

    "Круг шлиф. 1 400х50х203 25А 25(60) СТ(О, Р), СМ (К, L)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 37"

    "Круг шлиф. 1 400х50х203 63-64С 25(60) СТ(О, Р), СМ(К, L)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 38"

    "Круг шлиф. 1 400х50х127 25А 25(60) СТ(О, Р), СМ(К, L)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 39"

    "Круг шлиф. 1 400х40х127 63-64С 25(60) СТ(О, Р), СМ(К, L)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Круг шлиф. 1 400х50х127 63-64С 25(60) СТ(О, Р), СМ(К, L)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 41"

    "Круг шлиф. 1 300х40х127 63-64С 25(60) СТ(О, Р), СМ(К, L)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Круг шлиф. 1 300х40х127 25А 25(60) СТ(О, Р), СМ (К, L)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 43"

    "Круг шлиф. 1 25х32х10 25А 25(60) СТ (О.Р), СМ (К, L)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 44"

    "Круг шлиф. 1 250х40х76 25А 25(60) СТ(О, Р), СМ (К, L)"

    Кол-во: 17

    "Позиция 45"

    "Круг шлиф. 1 200х20х32 63-64С 25(60) СТ(О, Р), СМ (К, L)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 46"

    "Круг шлиф. 1 200х20х32 25А 25(60) СТ(О, Р), СМ (К, L)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 47"

    "Круг шлиф. 1 200х10х32 25А 25(60) СТ(О, Р), СМ (К, L)"

    Кол-во: 16

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