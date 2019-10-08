www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП933169
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка абразивного инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 10:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Почтовый адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Контактный телефон
+7 8553 39-33-83 доб. 89872276499
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
Irek.Valiev@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Валиев Ирек Ахметгалиевич
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка абразивного инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933169Дата и время окончания срока приема заявок Закупка абразивного инструментаАльметьевск
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 14:0008.10.2019 14:0008.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933169Дата и время вскрытия заявок Закупка абразивного инструментаАльметьевск
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 14:0014.10.2019 14:0014.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933169Подведение итогов не позднее Закупка абразивного инструментаАльметьевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка абразивного инструмента
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ежемесячных заявок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Сургутская, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
23.91.11.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 78
Кол-во: 52
Кол-во: 39
Кол-во: 52
Кол-во: 33
Кол-во: 78
Кол-во: 33
Кол-во: 1905
Кол-во: 174
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 35
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 13
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 13
Кол-во: 4
Кол-во: 14
Кол-во: 26
Кол-во: 17
Кол-во: 18
Кол-во: 22
Кол-во: 16
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.