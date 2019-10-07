Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик обязан до 14:00 дня, предшествующего подаче техники, подать на электронную почту Исполнителя заявку установленной формы (таблица 2 Приложения №1 к Договору). Исполнитель обязан до 17:00 дня, предшествующего подаче техники, отправить на электронную почту Заказчика и продублировать (в т.ч. СМС) на телефон диспетчера Заказчика подтверждение на выполнение заявки, в т.ч. с данными техники и водителя; представить Заказчику заказанную им технику во время и в количестве, указанном в заявке Заказчика; предоставить Заказчику технически исправную технику, управляемую специалистом, который прошел необходимое обучение и аттестацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Транспортировка техники на объект Заказчика и обратно осуществляется за счет средств Исполнителя. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня его подписания обеими сторонами и действует в течение года. В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Заказчик обязан подписать акт оказанных услуг, либо направить в адрес Исполнителя мотивированные возражения по нему, иначе услуги считаются оказанными надлежащим образом, в полном объеме и подлежащими оплате, акт принятым без замечаний. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета на оплату не позднее 7 (семи) банковских дней с момента подписания Акта оказания услуг и предоставления счет-фактуры. В случае необходимости Исполнитель предоставляет отсрочку платежа на срок, указанный в Приложении №1 к данному Договору.