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    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме на право заключения договора на предоставление во временное пользование Заказчику техники с экипажем (автотранспорт, грузоподъемные машины и механизмы, строительные, дорожные, коммунальные машины).

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на предоставление во временное пользование Заказчику техники с экипажем (автотранспорт, грузоподъемные машины и механизмы, строительные, дорожные, коммунальные машины).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908321390Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику Технику в количестве и на условиях указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, для выполнения необходимых Заказчику работ. Техника эксплуатируется в соответствии с ее назначением и правилами ее эксплуатации.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908321390

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на предоставление во временное пользование Заказчику техники с экипажем (автотранспорт, грузоподъемные машины и механизмы, строительные, дорожные, коммунальные машины).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 11:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение ОА 447-ТЭО

    Заявка участника Приложение 1

    Расчет цены

    Типовая документация

    Проект Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвязников Михаил Львович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику Технику в количестве и на условиях указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, для выполнения необходимых Заказчику работ. Техника эксплуатируется в соответствии с ее назначением и правилами ее эксплуатации.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 08:00 GMT +307.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908321390Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику Технику в количестве и на условиях указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, для выполнения необходимых Заказчику работ. Техника эксплуатируется в соответствии с ее назначением и правилами ее эксплуатации.Санкт-Петербург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.10.2019 20:0022.10.2019 20:0022.10.2019 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908321390Дата окончания срока рассмотрения заявок Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику Технику в количестве и на условиях указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, для выполнения необходимых Заказчику работ. Техника эксплуатируется в соответствии с ее назначением и правилами ее эксплуатации.Санкт-Петербург

    Дата и время проведения

    23.10.2019 10:0023.10.2019 10:0023.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908321390Дата и время проведения Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику Технику в количестве и на условиях указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, для выполнения необходимых Заказчику работ. Техника эксплуатируется в соответствии с ее назначением и правилами ее эксплуатации.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2019 20:0029.10.2019 20:0029.10.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321390Подведение итогов не позднее Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику Технику в количестве и на условиях указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, для выполнения необходимых Заказчику работ. Техника эксплуатируется в соответствии с ее назначением и правилами ее эксплуатации.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.201929.10.2019 20:0029.10.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321390Подведение итогов не позднее Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику Технику в количестве и на условиях указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, для выполнения необходимых Заказчику работ. Техника эксплуатируется в соответствии с ее назначением и правилами ее эксплуатации.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику Технику в количестве и на условиях указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, для выполнения необходимых Заказчику работ. Техника эксплуатируется в соответствии с ее назначением и правилами ее эксплуатации.

    Начальная цена

    31 050 770,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    465 700,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    465 700,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Услуги оказываются в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему, в т.ч. в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Услуги оказываются Исполнителем на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Выполнение услуг за пределами указанной выше территории производится на условиях и по ценам, оговариваемым дополнительно.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик обязан до 14:00 дня, предшествующего подаче техники, подать на электронную почту Исполнителя заявку установленной формы (таблица 2 Приложения №1 к Договору). Исполнитель обязан до 17:00 дня, предшествующего подаче техники, отправить на электронную почту Заказчика и продублировать (в т.ч. СМС) на телефон диспетчера Заказчика подтверждение на выполнение заявки, в т.ч. с данными техники и водителя; представить Заказчику заказанную им технику во время и в количестве, указанном в заявке Заказчика; предоставить Заказчику технически исправную технику, управляемую специалистом, который прошел необходимое обучение и аттестацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Транспортировка техники на объект Заказчика и обратно осуществляется за счет средств Исполнителя. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня его подписания обеими сторонами и действует в течение года. В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Заказчик обязан подписать акт оказанных услуг, либо направить в адрес Исполнителя мотивированные возражения по нему, иначе услуги считаются оказанными надлежащим образом, в полном объеме и подлежащими оплате, акт принятым без замечаний. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета на оплату не позднее 7 (семи) банковских дней с момента подписания Акта оказания услуг и предоставления счет-фактуры. В случае необходимости Исполнитель предоставляет отсрочку платежа на срок, указанный в Приложении №1 к данному Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    49.41.20

    Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта"

    Кол-во: 1

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