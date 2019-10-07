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Номер извещения
31908321390
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион в электронной форме на право заключения договора на предоставление во временное пользование Заказчику техники с экипажем (автотранспорт, грузоподъемные машины и механизмы, строительные, дорожные, коммунальные машины).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 11:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Факс
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подвязников Михаил Львович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику Технику в количестве и на условиях указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, для выполнения необходимых Заказчику работ. Техника эксплуатируется в соответствии с ее назначением и правилами ее эксплуатации.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 08:00 GMT +307.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908321390Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику Технику в количестве и на условиях указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, для выполнения необходимых Заказчику работ. Техника эксплуатируется в соответствии с ее назначением и правилами ее эксплуатации.Санкт-Петербург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.10.2019 20:0022.10.2019 20:0022.10.2019 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908321390Дата окончания срока рассмотрения заявок Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику Технику в количестве и на условиях указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, для выполнения необходимых Заказчику работ. Техника эксплуатируется в соответствии с ее назначением и правилами ее эксплуатации.Санкт-Петербург
Дата и время проведения
23.10.2019 10:0023.10.2019 10:0023.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908321390Дата и время проведения Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику Технику в количестве и на условиях указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, для выполнения необходимых Заказчику работ. Техника эксплуатируется в соответствии с ее назначением и правилами ее эксплуатации.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.10.2019 20:0029.10.2019 20:0029.10.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321390Подведение итогов не позднее Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику Технику в количестве и на условиях указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, для выполнения необходимых Заказчику работ. Техника эксплуатируется в соответствии с ее назначением и правилами ее эксплуатации.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.10.201929.10.2019 20:0029.10.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321390Подведение итогов не позднее Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику Технику в количестве и на условиях указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, для выполнения необходимых Заказчику работ. Техника эксплуатируется в соответствии с ее назначением и правилами ее эксплуатации.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику Технику в количестве и на условиях указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, для выполнения необходимых Заказчику работ. Техника эксплуатируется в соответствии с ее назначением и правилами ее эксплуатации.
Начальная цена
31 050 770,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
465 700,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Услуги оказываются в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему, в т.ч. в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Услуги оказываются Исполнителем на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Выполнение услуг за пределами указанной выше территории производится на условиях и по ценам, оговариваемым дополнительно.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
49.41.20
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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