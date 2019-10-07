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    Главная / Торги / Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

    Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908321353Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908321353

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 11:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет НМЦД

    8ЭА-223-2019 Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-97-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    reb@nntc.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Раевская Елена Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Закупки и тендеры Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной связи, аппаратура видеосвязи

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 10:00 GMT +307.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908321353Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»Нижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.10.2019 23:5908.10.2019 23:5908.10.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908321353Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»Нижний Новгород

    Дата и время проведения

    09.10.2019 10:0009.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908321353Дата и время проведения Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2019 23:5910.10.2019 23:5910.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321353Подведение итогов не позднее Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 23:5910.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321353Подведение итогов не позднее Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

    Начальная цена

    17 297 579,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сервер 1 в составе:сервер,монитор,источник бесперебойного питания(ИПБ),клавиатура, мышь-1 шт. Сервер 2 в составе:сервер,монитор,источник бесперебойного питания(ИПБ),клавиатура,мышь-1 шт. Сервер 3 в составе:сервер,монитор,источник бесперебойного питания(ИПБ),клавиатура,мышь-1 шт. Сервер 4 в составе:сервер,монитор,источник бесперебойного питания(ИПБ),клавиатура,мышь-1 шт. Презентационное оборудование в комплекте:телевизор,стойка мобильная,кронштейн-3 шт. Маршрутизатор в комплекте: маршрутизатор,кабель консольный USB-60 шт. Модуль Serial тип 1 в составе:Модуль Serial,кабели Serial -30 шт. Модуль Serial тип 2 в составе:Модуль Serial,кабели Serial -30 шт. Модуль Ethernet -60 шт. Конвертер с консольным кабелем в составе:Конвертер,консольный кабель RJ45-60 шт. Коммутатор тип 1- 41 шт. Коммутатор тип 2 -20 шт. Межсетевой экран в комплекте:межсетевой экран,кабель консольный USB-20 шт. IP телефон в комплекте:IP телефон ,блок питания с кабелем-20 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отгрузка и доставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: 603950, г.Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6. Разгрузка и перемещение Товара в указанное помещение по месту поставки, подготовка и оформление документации в отношении поставки производится за счет Поставщика, силами и средствами Поставщика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: Авансирование не предусмотрено. Заказчик производит оплату в безналичной форме за фактически полученные Товары в течение 10 (десяти) календарных дней на основании предъявленного Поставщиком Заказчику, надлежащим образом оформленные и подписанные товарные накладные (в двух экземплярах), счета, счет – фактуры (в случае, если исполнитель является плательщиком НДС). Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате в рамках контракта считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится Заказчиком в национальной валюте Российской Федерации – рублях; Срок поставки Товара: С даты заключения договора, но не позднее 12 декабря 2019 года
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Классификатор ОКПД2

    26.30.23.000

    Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях)

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30.2

    Производство оконечного (пользовательского) оборудования телефонной или телеграфной связи, аппаратуры видеосвязи

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервер 2 в составе: сервер, монитор, источник бесперебойного питания(ИПБ),клавиатура,мышь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Сервер 3в составе: сервер, монитор, источник бесперебойного питания(ИПБ),клавиатура,мышь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Сервер 4 в составе: сервер, монитор, источник бесперебойного питания(ИПБ),клавиатура,мышь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Презентационное оборудование в комплекте: телевизор, стойка мобильная,кронштейн"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Маршрутизатор в комплекте: маршрутизатор, кабель консольный USB"

    Кол-во: 60

    "Позиция 6"

    "Модуль Serial тип 1 в составе: Модуль Serial, кабель Serial"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Модуль Serial тип 2 в составе: Модуль Serial, кабель Serial"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Модуль Ethernet"

    Кол-во: 60

    "Позиция 9"

    "Конвертер с консольным кабелем в составе: Конвертер, консольный кабель RJ45"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "Коммутатор тип 1"

    Кол-во: 41

    "Позиция 11"

    "Межсетевой экран в комплекте: межсетевой экран, кабель консольный USB"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Сервер 1 в составе: сервер, монитор, источник бесперебойного питания(ИПБ),клавиатура,мышь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Коммутатор тип 2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "IP телефон в комплекте: IP телефон, блок питания с кабелем"

    Кол-во: 20

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