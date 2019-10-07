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Номер извещения
31908321353
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-97-90
Факс
Адрес электронной почты
reb@nntc.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Раевская Елена Борисовна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Закупки и тендеры Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной связи, аппаратура видеосвязи
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 10:00 GMT +307.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908321353Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.2019 23:5908.10.2019 23:5908.10.2019 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908321353Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»Нижний Новгород
Дата и время проведения
09.10.2019 10:0009.10.2019 10:0009.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908321353Дата и время проведения Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 23:5910.10.2019 23:5910.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321353Подведение итогов не позднее Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.201910.10.2019 23:5910.10.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908321353Подведение итогов не позднее Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сетевого, серверного оборудования, презентационного оборудования (ТВ панели), IP телефонов для мастерских в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»
Начальная цена
17 297 579,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сервер 1 в составе:сервер,монитор,источник бесперебойного питания(ИПБ),клавиатура, мышь-1 шт. Сервер 2 в составе:сервер,монитор,источник бесперебойного питания(ИПБ),клавиатура,мышь-1 шт. Сервер 3 в составе:сервер,монитор,источник бесперебойного питания(ИПБ),клавиатура,мышь-1 шт. Сервер 4 в составе:сервер,монитор,источник бесперебойного питания(ИПБ),клавиатура,мышь-1 шт. Презентационное оборудование в комплекте:телевизор,стойка мобильная,кронштейн-3 шт. Маршрутизатор в комплекте: маршрутизатор,кабель консольный USB-60 шт. Модуль Serial тип 1 в составе:Модуль Serial,кабели Serial -30 шт. Модуль Serial тип 2 в составе:Модуль Serial,кабели Serial -30 шт. Модуль Ethernet -60 шт. Конвертер с консольным кабелем в составе:Конвертер,консольный кабель RJ45-60 шт. Коммутатор тип 1- 41 шт. Коммутатор тип 2 -20 шт. Межсетевой экран в комплекте:межсетевой экран,кабель консольный USB-20 шт. IP телефон в комплекте:IP телефон ,блок питания с кабелем-20 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Отгрузка и доставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: 603950, г.Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6. Разгрузка и перемещение Товара в указанное помещение по месту поставки, подготовка и оформление документации в отношении поставки производится за счет Поставщика, силами и средствами Поставщика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
26.30.23.000
26.30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 60
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Кол-во: 20
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