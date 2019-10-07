Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: Авансирование не предусмотрено. Заказчик производит оплату в безналичной форме за фактически полученные Товары в течение 10 (десяти) календарных дней на основании предъявленного Поставщиком Заказчику, надлежащим образом оформленные и подписанные товарные накладные (в двух экземплярах), счета, счет – фактуры (в случае, если исполнитель является плательщиком НДС). Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате в рамках контракта считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится Заказчиком в национальной валюте Российской Федерации – рублях; Срок поставки Товара: С даты заключения договора, но не позднее 12 декабря 2019 года