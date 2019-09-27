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Номер извещения
31908320917
Уникальный номер закупки
1786
Наименование закупки
Поставка измерителя RLC E7-23, тераомметра Е6-13М
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 10:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11 доб. 5415
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts26@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грызлова Элла Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Златоуст
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка измерителя RLC E7-23, тераомметра E6-13М с поверкой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 18:00 GMT +327.09.2019 18:0027.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908320917Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерителя RLC E7-23, тераомметра E6-13М с поверкой Златоуст
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 06:0030.09.2019 06:0030.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908320917Дата и время вскрытия заявок Поставка измерителя RLC E7-23, тераомметра E6-13М с поверкой Златоуст
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка измерителя RLC E7-23, тераомметра E6-13М с поверкой
Начальная цена
212 170,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
26.51.70.190
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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