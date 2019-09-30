"Поставка полевого провода П-274М для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Покупатель оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Сторонами документов о приемке поставленного товара. Стоимость товара включает в себя: непосредственно стоимость Товара, техническую документацию на Товар, доставку Товара в соответствии с базисом поставки, указанным в настоящем Техническом задании, а также все дополнительные расходы, комиссии, суммы налога и другие обязательные платежи, связанные с поставкой Товара. Поставка товара осуществляется по заявкам Покупателя партиями не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Спецификаций, в которых указывается количество товара. Заявка должна быть принята в работу Поставщиком в течение 1 (одного) рабочего дня. Период поставок - с момента заключения договора и до 31.05.2020 г. Количество заявок: не более 4 (четырех) в период действия договора.