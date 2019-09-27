www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908320785
Уникальный номер закупки
1766
Наименование закупки
Поставка профнастила Н60*845мм*0,7мм оц.*6м и упаковки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 09:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11 доб. 5832
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts49@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горбунова Ольга Петровна
Место рассмотрения предложений
Златоуст, Парковый проезд 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка профнастила Н60*845мм*0,7мм оц.*6м и упаковки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2019 20:00 GMT +327.09.2019 20:0027.09.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908320785Дата и время окончания срока приема заявок Поставка профнастила Н60*845мм*0,7мм оц.*6м и упаковки Златоуст, Парковый проезд 1
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 06:0030.09.2019 06:0030.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908320785Дата и время вскрытия заявок Поставка профнастила Н60*845мм*0,7мм оц.*6м и упаковки Златоуст, Парковый проезд 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка профнастила Н60*845мм*0,7мм оц.*6м и упаковки
Начальная цена
186 891,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Златоуст Парковый проезд 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
24.33.20
24.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.