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Номер извещения
31908320788
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению технического освидетельствования средств транспортирования компонентов ракетного топлива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-82-90
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
v.evseev@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Евсеев В. Н.
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению технического освидетельствования средств транспортирования компонентов ракетного топлива
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 11:00 GMT +330.09.2019 11:0030.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908320788Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению технического освидетельствования средств транспортирования компонентов ракетного топлива г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2019 11:0030.09.2019 11:0030.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908320788Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению технического освидетельствования средств транспортирования компонентов ракетного топлива г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению технического освидетельствования средств транспортирования компонентов ракетного топлива
Начальная цена
4 956 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с проектом договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
71.20.19.120
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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