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Номер извещения
31908320820
Уникальный номер закупки
267
Наименование закупки
выполнение работ по ремонту, испытанию, демонтажу/монтажу грузоподъемных механизмов, установленных на объектах ООО «НОВОГОР-Прикамье»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 10:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-54
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
lobanov.e.p@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобанов Евгений Петрович
Место рассмотрения предложений
Пермь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт, испытанию, демонтажу/монтажу грузоподъемных механизмов, установленных на объектах ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт, испытанию, демонтажу/монтажу грузоподъемных механизмов, установленных на объектах ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Начальная цена
360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Приложениями 1, 1.2. Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ПермьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
33.12
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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