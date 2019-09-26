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Номер извещения
ГП933155
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка материла: Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 сталь 20 ГОСТ 1050-2013 размер ф402*ф320*708 (общий размер ф402*302*3000 (толщина стенки 50 мм)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 952 379-53-22
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Olga.Kovalenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Коваленко Ольга Ивановна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 сталь 20 ГОСТ 1050-2013 размер ф402*ф320*708 (общий размер ф402*302*3000 (толщина стенки 50 мм)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2019 13:00 GMT +326.09.2019 13:0026.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933155Дата и время окончания срока приема заявок Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 сталь 20 ГОСТ 1050-2013 размер ф402*ф320*708 (общий размер ф402*302*3000 (толщина стенки 50 мм)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2019 13:0026.09.2019 13:0026.09.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933155Дата и время вскрытия заявок Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 сталь 20 ГОСТ 1050-2013 размер ф402*ф320*708 (общий размер ф402*302*3000 (толщина стенки 50 мм)Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.201908.10.2019 11:0008.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933155Подведение итогов не позднее Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 сталь 20 ГОСТ 1050-2013 размер ф402*ф320*708 (общий размер ф402*302*3000 (толщина стенки 50 мм)Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78 сталь 20 ГОСТ 1050-2013 размер ф402*ф320*708 (общий размер ф402*302*3000 (толщина стенки 50 мм)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объёме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПБ, г.Колпино , Ижорский завод , дом б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
C
24
C
Документация лота
Кол-во: 4
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