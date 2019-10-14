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    Главная / Торги / 1073/20.09.19/КО/Э Поставка фторэластомерной скользящей процессинговой добавки при экструзии полиэтилена Viton FFGB

    1073/20.09.19/КО/Э Поставка фторэластомерной скользящей процессинговой добавки при экструзии полиэтилена Viton FFGB

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 15:3014.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933154Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фторэластомерной скользящей процессинговой добавки при экструзии полиэтилена Viton FFGBСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП933154

    Уникальный номер закупки

    1073/20.09.19/КО/Э

    Номер закупки

    Наименование закупки

    1073/20.09.19/КО/Э Поставка фторэластомерной скользящей процессинговой добавки при экструзии полиэтилена Viton FFGB

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2019 09:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-31-07

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01dns@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботухина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фторэластомерной скользящей процессинговой добавки при экструзии полиэтилена Viton FFGB

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 15:30 GMT +314.10.2019 15:3014.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933154Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фторэластомерной скользящей процессинговой добавки при экструзии полиэтилена Viton FFGBСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2019 07:0015.10.2019 07:0015.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933154Дата и время вскрытия заявок Поставка фторэластомерной скользящей процессинговой добавки при экструзии полиэтилена Viton FFGBСалават

    Подведение итогов не позднее

    25.11.2019 12:0025.11.2019 12:0025.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933154Подведение итогов не позднее Поставка фторэластомерной скользящей процессинговой добавки при экструзии полиэтилена Viton FFGBСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.11.201925.11.2019 12:0025.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933154Подведение итогов не позднее Поставка фторэластомерной скользящей процессинговой добавки при экструзии полиэтилена Viton FFGBСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фторэластомерной скользящей процессинговой добавки при экструзии полиэтилена Viton FFGB

    Начальная цена

    49 940 436,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка фторэластомерной скользящей процессинговой добавки при экструзии полиэтилена Viton FFGB"

    Кол-во: 0

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