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Номер извещения
ГП933153
Уникальный номер закупки
1072/20.09.19/КО/Э
Наименование закупки
1072/20.09.19/КО/Э Поставка синтанора 6-09-11 (Этоксилированные спирты С9-С11), С9-С11 Парет-6, CAS №68439-45-2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.09.2019 09:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-30-06
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72szh@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафикова Зарема Ханифовна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Поставка синтанора 6-09-11 (Этоксилированные спирты С9-С11), С9-С11 Парет-6, CAS №68439-45-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 15:30 GMT +314.10.2019 15:3014.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП933153Дата и время окончания срока приема заявок Поставка синтанора 6-09-11 (Этоксилированные спирты С9-С11), С9-С11 Парет-6, CAS №68439-45-2Салават
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 06:0015.10.2019 06:0015.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП933153Дата и время вскрытия заявок Поставка синтанора 6-09-11 (Этоксилированные спирты С9-С11), С9-С11 Парет-6, CAS №68439-45-2Салават
Подведение итогов не позднее
13.12.2019 12:0013.12.2019 12:0013.12.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП933153Подведение итогов не позднее Поставка синтанора 6-09-11 (Этоксилированные спирты С9-С11), С9-С11 Парет-6, CAS №68439-45-2Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка синтанора 6-09-11 (Этоксилированные спирты С9-С11), С9-С11 Парет-6, CAS №68439-45-2
Начальная цена
5 582 293,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
20
Документация лота
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